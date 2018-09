Po drugem mestu pred skoraj dvema tednoma na dirki za veliko nagrado Turčije v Afyonkarahisarju, kjer si je privozil 42 točk in zaostanek za tretjeuvrščenim v skupnem seštevku za SP Belgijcem Clementom Desallom zmanjšal na 28 točk, je Gajser optimistično razpoložen tudi pred predzadnjo dirko v sezoni (zadnja bo 30. septembra v Imoli za VN Italije). Dvaindvajsetletni šampion – rojstni dan je praznoval prejšnjo soboto – iz Pečk pri Makolah ima glede na trenutni vrstni red (Nizozemec Jeffrey Herlings 833 točk, Italijan Antonio Cairoli 738, Desalle 619, Gajser 591) še vedno možnosti za tretje mesto v skupnem seštevku. Do konca sezone so še štiri vožnje, po dve na Nizozemskem in v Italiji, zato je na razpolago še velikih sto točk.

Gajser se je s Hondino ekipo pripravljal na Nizozemskem, kjer so poskrbeli tudi za ustrezne nastavitve motorja. Dirke na peščeni progi s krogom dolžine 1500 metrov se Tim Gajser veseli, čeprav priznava, da podlaga ni njegova najljubša: »Toda trenutno sem zelo konkurenčen in moj glavni cilj je, da v Assnu nadaljujem dobre predstave z zadnjih dirk. Na motorju se dobro počutim, z ekipo smo pripravljeni na dirko.«

Na lanski preizkušnji v Assnu (mesto je še bolj znano po progi za motociklizem, na kateri vsako leto potekajo dirke za SP) Gajser ni osvojil niti točke in je bil šele 29., leta 2016, ko je postal svetovni prvak, pa je zbral devet točk in je bil 18. ter dosegel svoj najslabši rezultat v vsej sezoni. Jan Pancar se po uspešni premieri na dirki za SP v razredu MX2 (11 točk, 14. mesto) v Turčiji nadeja uspeha tudi na finalni dirki EP v razredu EMX 250. Kvalifikacije v obeh kategorijah bodo danes popoldan. Gajser se bo v razredu MXGP prvič podal na progo jutri ob 14.15, drugič ob 17.10, Pancar pa bo eno vožnjo odpeljal danes in drugo jutri.