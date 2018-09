Prvo sito so bile zahtevne torkove kvalifikacije z balvanskimi problemi, ki so frustrirali številne tekmovalke, le za prvo slovensko favoritinjo balvani niso predstavljali večjih težav.

Janja Garnbret je edina v ženski konkurenci osvojila vseh pet balvanskih smeri do vrha v svoji skupini. Polfinale je začela enako silovito in prepričljivo. Trije vrhovi v treh poskusih so bili dovolj za prvo mesto polfinala. Nepreplezan je ostal le tretji balvan, ki ga pa ni do vrha preplezala nobena od polfinalistk. Le Američanka Alex Puccio je dosegla v tem balvanu polovico smeri, tako imenovano cono, a je, zanimivo, ne bo v finalu.

"Balvani so bili v kvalifikacijah res težki, zdaj so bili mogoče malce prelahki, razen tretji balvan, ki je bil res težak. Upam, da me rama ne bo ovirala v finalu, ker imam z njo še vedno težave. Sem se pa imela 'fajn', trije 'fleši' so res super in dobra popotnica za finale," je po polfinalu dejala Garnbretova, ki bo daleč najmlajša tekmovalka v finalu. Že v polfinalu je imela isto letnico rojstva 1999 le še ena polfinalistka.

Kadićeva je v polfinalu osvojila eno cono in vrh, kar je bilo premalo za finale. Čustva so bila močna, potočene so bile tudi solze: "Mislim, da bo glede na moje prvo svetovno prvenstvo 12. mesto čisto solidno. Seveda sem si pa mogoče želela še več, treba bo počakati. Na srečo bo že naslednje leto novo svetovno prvenstvo."