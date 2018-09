Zdaj je – tako kot približno 25 njegovih sodelavcev – dal odpoved. »Ne morem več delati s čisto vestjo,« je razočaran Engin. Cumhuriyet je najstarejši dnevnik v Turčiji, njegova tradicija sega v sam začetek ustanovitve turške republike. Danes je eden izmed zadnjih neodvisnih kritičnih medijev v državi. V Erdoganovi nemilosti se je znašel spomladi 2015, ko je razkril mednarodno odmevno afero, namreč da so turške tajne službe dobavljale orožje islamističnim ekstremistom v Siriji. Razmere na področju medijske svobode so se dodatno zaostrile po poskusu vojaškega udara 15. julija 2016. Predsednik Erdogan je dal zapreti skoraj 150 medijskih hiš, za zapahi se je znašlo tudi približno toliko novinarjev, med njimi uredniki in novinarji Cumhuriyet. Letos spomladi so bili obsojeni na večletne zaporne kazni. A to ni zlomilo njihove kritične novinarske drže. Pokončno uredniško politiko utegne pokončati nepričakovana sprememba v vodstvu fundacije, ki je lastnica časopisne hiše. Vajeti so namreč pristale v rokah nacionalistov. Predsednik upravnega odbora je postal 83-letni Alev Coskun. Cumhuriyet, ki je preživel sodne procese in bombni atentat, se je znašel v najtežji krizi doslej, ocenjuje Spiegel Online. »Utišati skušajo vse kritične glasove v deželi,« je ogorčen 78-letni Engin, ki skupaj s soobsojenci čaka na odločitev višjega sodišča. Kakšno poročanje Cumhuriyet pričakuje Engin v primeru, če bodo sodniki zavrnili njihove pritožbe? »Glede na to, da je nov predsednik fundacije postal Coskun, ki je v sodnem procesu zoper nas nastopil kot priča tožilstva, se ne bi čudil, če bi se naslov glasil: ’Pravica je zmagala.'«