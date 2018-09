Davi so ruska letala napadla položaje upornikov na jugozahodu Idliba, med drugim džihadističnih skupin Hajat Tahrir al Šam in Ahrar al Šam, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. "Cilj je bil uničiti utrdbe upornikov," so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V napadih je bila uničena postojanka skupine Ahrar al Šam na območju Hobajt, pri čemer je bil ubit eden od njenih borcev, še 14 drugih pa je bilo ranjenih, so navedli na observatoriju.

Ubit je bil tudi eden od pastirjev na območju in ranjeni še štirje drugi ljudje, za katere ni jasno, ali so borci ali civilisti.

Ruska vojska je nato izvedla še drugi val napadov na isti cilj, s čimer so reševalcem preprečili, da bi potegnili žrtve izpod ruševin, je povedal vodja observatorija Rami Abdel Rahman.

O usodi Idliba bodo sicer danes v Teheranu razpravljali predsedniki Irana, Rusije in Turčije, Hasan Rohani, Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdogan. Medtem ko Teheran in Moskva vztrajata, da je treba skrajne skupine v tej provinci premagati, si Turčija, ki za razliko Irana in Rusije v sirskem konfliktu podpira upornike, želi preprečiti ofenzivo, na katero se sirske režimske že pripravljajo.