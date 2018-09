Video, ki ga je posnel očividec, prikazuje, kako je na plažo Navagio padel večji del 200-metrske pečine. "Najprej je zaropotalo in padla je skala, nato je padla še večja skala, potem pa še ena," je za grško tiskovno agencijo ANA povedal očividec. Skale bi skoraj zadele dva človeka, ki sta bila pod pečino.

Poškodovanih je bilo sedem ljudi. 34-letna Čehinja je utrpela zlom hrbtenice in je še vedno v bolnišnici, medtem ko so bili njen mož in dva otroka lažje poškodovani. Še tri poškodovance so po pregledu odpustili iz bolnišnice, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

S plaže, na kateri je bilo v času dogodka več sto ljudi, so oblasti evakuirale obiskovalce in zaprle dostop do nje, ki je možen samo z ladjo.

Plaža Navagio na Zakintosu je ena najbolj priljubljenih v Grčiji. Ime je dobila po razbitinah ladje, ki je tam potonila pred približno 40 leti. Priljubljena je tudi med ekstremnimi športniki.