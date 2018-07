Rešitelj pred utopitvijo je lahko tudi kratek klepet

Največji poletni užitki, povezani z osvežitvami ob vodi in v njej, so lahko nevarni in celo usodni, kar potrjuje tudi statistika. Med najbolj nespametnimi poletnimi dejanji je, opozarjajo reševalci iz vode, skok v vodo za osvežitev po dolgi in naporni vožnji, četudi mine brez udarca v glavo.