Zadnje dni so kopalci na plažah v Bretaniji poročali o nekoliko vsiljivem delfinu. Opazili so ga namreč med drgnjenjem ob čolne in poskušanju drgnjenja ob ljudi, sodu pa je izbil dno dogodek, do katerega je prišlo minuli teden. Delfin, poimenovali so ga Zafar, je namreč nad vodo dvignil kopalko, kar je slednjo nadvse prestrašilo. Kot poroča RT, je ženski na pomoč priskočila reševalna ekipa.

Lokalno prebivalstvo Zafarja opisuje kot zelo prijaznega delfina, čigar obnašanje se je v paritveni sezoni povsem spremenilo. Delfini se sicer parijo skozi vso leto, pogosto pa se njihova potreba po razmnoževanju okrepi pomladi in jeseni.