Vpliv ameriške politike na svetovne borze

Septembra se konča poletna zabava za vlagatelje v tehnologijo. Pred kongresom so prejšnji teden zaslišali izvršna direktorja Facebooka in Twitterja, Sheryl Sandberg in Jacka Dorseyja. Pojasnila naj bi poslovne modele in politiko podjetij. Vlagatelji niso bili veseli odgovorov pred kongresom, vendar se je slika pričevanj precej poslabšala, ko se je razvedelo za sestanek med ameriškim ministrstvom za pravosodje in državnimi tožilci o ravnanju podjetij, ki upravljajo družbena omrežja (Facebook, Twitter…). Na sestanku so razpravljali predvsem o tem, kako ta podjetja omejujejo konkurenco in svobodno izmenjavo idej na svojih platformah. Vsebino pogovora je posredovalo ministrstvo za pravosodje časopisu Wall Street Journal. Omenjeni razplet dogodkov je zelo negativno vplival na vrednost delnic podjetij Twitter (TWTR US) in Facebook (FB US), saj sta delnici v zadnjem tednu zdrsnili za 9,85 in tri odstotke. Zelo zanimivo dogajanje je bilo prejšnji petek tudi v družbi Tesla. Direktor podjetja Elon Musk se je pojavil v oddaji komedijanta Joeja Rogana, v kateri sta govorila o podjetju Tesla, umetni inteligenci in družbenih omrežjih. Proti koncu oddaje so se stvari nekoliko zapletle, ko je Elon skupaj z voditeljem Roganom začel kaditi marihuano. Poleg slike direktorja, ki kadi kanabis, je podjetje prizadel niz odpovedi srednjega sloja menedžmenta. Za odhod iz podjetja sta se namreč odločila vodji računovodskega ter kadrovskega oddelka. Zato ni čudno, da je delnica prejšnji teden izgubila kar 12 odstotkov, vendar je v odsotnosti slabih novic do danes skoraj v celoti nadomestila izgubljeno vrednost. Omenjeno gibanje delnice jasno kaže, kako močno je zaupanje vlagateljev v podjetje Tesla.