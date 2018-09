Navedeni proces se bo nadaljeval, dokler ne bo znana ureditev trgovinskih razmerij med ZDA in Kitajsko. Zaradi vpeljave medsebojnih carin se že zmanjšuje povpraševanje po izdelkih nemške industrije. Torej dokler odnosi med ZDA in Kitajsko ne bodo urejeni, je investicijski pogled najbolje preusmeriti na ameriške trge. Kar nekaj zanimivih naložb za naslednjih dvanajst mesecev se najde tudi na domačem trgu.

Čeprav so slovenski blue chipi že izplačali letošnje dividende, doma še zmeraj najdemo zanimive priložnosti, saj se s koncem poletja pričakuje večjo likvidnost na trgu, kar mnogokrat pozitivno vpliva na cene vrednostnih papirjev. Med zanimivimi domačimi naložbenimi priložnostmi so gotovo delnice Petrola, Krke, Luke Koper in Cinkarne Celje. Omenjena podjetja so zanimiva zaradi krepke rasti dobička v prvem polletju, kar nam ob pričakovanih ugodnih makroekonomskih razmerah v drugi polovici leta najverjetneje zagotavlja ponovno visoka izplačila dividend v naslednjem letu. To omogoča rast tržnih cen teh podjetij od danes vse do trenutka izplačil dividend.

Ameriški borzni parket pa se v tem tednu odziva na strah pred hurikanom Florence, ki naj bi v soboto prizadel del vzhodne ameriške obale in imel katastrofalne posledice. Številni delniški vlagatelji so tej verjetnosti primerno že porazdelili svoje pozicije. Vlagatelji so delno že razprodali delnice podjetij, ki proizvajajo gradbene materiale, posebno cement. Namreč, če bo hurikan povzročil veliko škodo, se bo gradnja novih objektov upočasnila, vsaj kratkoročno. Zaradi strahu pred posledicami hurikana so v tem tednu izgubile tudi zavarovalnice, pridobili pa proizvajalci generatorjev.

Do konca leta na ameriških tleh ostajajo zanimivi sektorji potrošniških dobrin (PSL ETF), polprevodniške industrije (XSD ETF), tehnološki sektor (IGV ETF) ter sektor obrambne in letalske industrije (ITA ETF). V teh panogah še kar vlada velika rast dobičkov največjih podjetij, h katerim so pripomogle ugodne makroekonomske razmere, obenem pa lahko pričakujemo krepitev dolarja, saj ameriška centralna banka nadaljuje denarno politiko, ki postopoma zmanjšuje količino denarja v obtoku. Z začetkom leta 2019 lahko še vedno pričakujemo rast dobičkov podjetij, ki pa bodo najverjetneje za polovico počasnejše kakor so bile letos.