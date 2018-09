Zadar in Lille bosta osrednji teniški prizorišči tega konca tedna, na katerih se bodo v polfinalu Davisovega pokala merile najboljše štiri reprezentance. Hrvati in Francozi bodo gostili oslabljene Američane in Špance. Prvi bodo nastopili brez zmagovalca OP ZDA med dvojicami in lanskega udeleženca sklepnega turnirja najboljše osmerice Jacka Socka ter letošnjega zmagovalca Miamija Johna Isnerja, drugi pa brez številke ena svetovnega tenisa Rafaela Nadala. Zanimivo je, da bo dvoboj v Dalmaciji sodil Carlos Ramos, ki se je po izpadu Serene Williams v finalu OP ZDA znašel na naslovnicah največjih svetovnih časopisov.

Hrvaška je dobila vse štiri medsebojne dvoboje v Davisovem pokalu proti ZDA. »Težko je pojasniti, zakaj je tako. Vselej je bilo v zraku nekaj posebnega. Znali smo najti rešitev, ko so bili na drugi strani mreže Andy Roddick, Andre Agassi, brata Bryan… Zavedamo se, da bo sijajen niz nekdaj prekinjen. A se bomo potrudili, da bo še trajal,« odgovarja hrvaški selektor Željko Krajan. »Vsekakor nam gre na roko, da je nastop odpovedal Jack Sock, ki je odličen igralec med posamezniki in dvojicami. Ker ni pripotoval niti John Isner, imamo 20 do 30 odstotkov več možnosti za zmago. Posebno zato, ker se je v reprezentanco vrnil Mate Pavić. Vesel sem, da bomo ob Marinu Čiliću in Borni Čoriću nastopili z najboljšo reprezentanco,« dodaja Krajan. »Žogice ne poznajo preteklosti. Res je, da smo oslabljeni. A v Zadar, kjer so razmere res odlične, nismo pripotovali z belo zastavo,« odgovarja ameriški selektor Jim Courier.

»Dvoboji v Davisovem pokalu so nekaj najlepšega v našem športu. Lepo se je pripravljati skupaj, se ves dan družiti. Ko se srečamo na turnirjih po svetu, nimamo veliko skupnega časa. Včasih nam uspe, da skupaj pojemo večerjo, to pa je tudi vse,« se veseli Borna Čorić. Čorić se rad spominja predlanskega dvoboja z ZDA v Portlandu, kjer je domača reprezentanca po igri dvojic vodila z 2:1. V nadaljevanju je najprej Čilić ugnal Isnerja, Čorić pa v odločilnem dvoboju s 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 Socka. Čorić se bo danes v uvodnem dvoboju pomeril proti Stevu Johnsonu, v drugem dvoboju pa bo Čilić igral proti debitantu Francesu Tiafoeju. Med dvojicami bosta jutri Mate Pavić in Ivan Dodig igrala proti Miku Bryanu in Ryanu Harrisonu.

Špance čaka v Lillu težko delo, saj je večnamenski stadion Pierra Mauroya postal prava francoska teniška postojanka, kjer se lahko zbere največ gledalcev na svetu. Celo več kot na newyorškem stadionu Arthurja Asha, ki velja za največji teniški stadion na svetu.