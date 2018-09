Predlog Levice, ki je bil zapisan v koalicijsko pogodbo, da se vsi dohodki fizičnih oseb vključijo v dohodnino, je nadvse socialno pravičen in vreden vse pohvale. A žal manjka nadaljevanje stavka, da bo to izvedeno v okviru davčne reforme, ki predvideva najvišjo dohodninsko stopnjo od 25 do 30 odstotkov. Predsednik SD in predsednik DZ RS Dejan Židan bi moral to koalicijsko klavzulo prvi braniti z omenjeno dopolnitvijo, ne pa da se je sramotno opravičeval podjetnikom, da zapisanega v koalicijski pogodbi ne mislijo spoštovati.

Koalicijska pogodba je dokaz, da se vodilni slovenski politiki sploh nič ne razumejo na davčno problematiko. Če bi se, bi takoj izvedli davčno spremembo, s katero bi odpravili letni primanjkljaj v pokojninski blagajni 1,5 milijarde evrov, ki ga danes pokrijejo iz proračuna (beri: pobrane dohodnine). Preprosto, znižali bi stopnjo dohodnine in povečali prispevek za pokojninsko blagajno. Tako bi se 1,5 milijarde evrov direktno prelilo iz plač v pokojninsko blagajno in ne kot sedaj z dohodnino od plač v državni proračun in potem od tam v pokojninsko blagajno. Taka sila preprosta davčna sprememba odpira tudi veliko možnosti za socialno pravičnejšo obdavčitev dohodkov fizičnih oseb. Predvsem za to bi se morala zavzemati slovenska levica, a te v Sloveniji žal nimamo; imamo samo desne in še bolj desne stranke.

Zakaj v Sloveniji nimamo socialistične stranke, ki bi podpirala podjetništvo, a tudi pravično delitev dobička med ustvarjalci nove vrednosti (lastniki finančnega in materialnega kapitala ter lastniki človeškega kapitala – zaposlenimi)? Nobenega kapitala, ne finančnega ne materialnega, ne bi bilo nikoli, če ne bi bilo človeškega kapitala (intelektualnega, strokovnega, organizacijskega, fizičnega…). Torej, pri ustvarjanju nove vrednosti je človek nosilec najpomembnejšega kapitala od vseh drugih zvrsti kapitala. Samo družbe in okolja, ki bodo znali uveljaviti tako razvojno naravnano obdavčenje, kjer je v ospredju človeški kapital, imajo zagotovljeno prihodnost, sicer pa jim sledi zaton.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici