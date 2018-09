»Obveščamo vas, da na včerajšnji skupni novinarski konferenci zbornic in delodajalskih organizacij nismo izjavili, da se zavzemamo za pristop vlade k sklenitvi novega socialnega pakta,« so danes v demantiju zapisali v OZS, združenju delodajalcev, trgovinski zbornici in združenja delodajalcev obrti in podjetnikov.

Predsednik GZS Boštjan Gorjup je glede koalicijske pogodbe, ki odmeva zlasti zaradi zapisa zamisli o spremenjenem načinu obdavčitve kapitalskih dobičkov, v torek ocenil, da je pogodba »zelo načelna, ko gre za predloge, kako izboljšati poslovno okolje, in zelo konkretna, ko gre za predloge višjega socialnega standarda, ki bo zahteval dodatne davčne zajeme«.

»Zato ocenjujemo, da je treba vse cilje preučiti v širšem kontekstu finančne vzdržnosti in preveriti, kako vplivajo na gospodarstvo, in pozivamo vse koalicijske partnerje, da skupaj pregledamo posamezne vsebine koalicijske pogodbe ter ocenimo, kaj je prioriteta in določimo terminski plan,« je na torkovi skupni novinarski konferenci zbornic in dveh delodajalskih organizacij povedal Gorjup.

Predsednik OZS Branko Meh in predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš sta izpostavila, da »brez gospodarstva ni blaginje«. Meh je bil zelo kritičen do Levice in njenega označevanja nekaterih podjetnikov. »Ne rušimo vlade, se pa ne strinjamo z Levico. Vlada v nastajanju mora spremeniti koalicijsko pogodbo,« je poudaril.

Delalut: Pozivam vlado, naj trezno razmisli

Tudi predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah je dejala, da so v združenju zaradi tega zaskrbljeni oz. previdni. Moč Levice je po njenem mnenju, ne glede na njen politični status, velika. »Vlada bo prisiljena zahteve Levice spoštovati, to pa je na določenih točkah zelo, zelo nevarna zgodba,« je menila.

Predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Drago Delalut je dodal, da so tudi mali podjetniki »z izjavami v medijih in politikov zelo razočarani«. »Ko gledamo koalicijsko pogodbo, je to za nas katastrofa. Pozivam vlado, naj trezno razmisli in pozove gospodarstvo, da sedemo skupaj in naredimo novo strategijo za večjo blaginjo vseh,« je dejal.

Sogovorniki, zlasti Gorjup in Lahova, so namreč opozorili, da se mednarodne razmere zaostrujejo. Trgovinski spori in valutna tveganja nakazujejo, da se dobre razmere ne bodo nadaljevale, je menil Gorjup, Lahova pa je med drugim opozorila na padanje zaupanja potrošnikov glede ocene gospodarskega stanja in na razmeroma nizko kupno moč v primerjavi z EU.

Koalicijska pogodba po Gorjupovih besedah obljublja postopno povečanje sredstev za zdravje, kulturo, pokojnine in minimalne plače, spremembe kolektivne pogodbe za javni sektor, dvig socialne pomoči, kar si želimo vsi. »A opozarjamo, da v mednarodnih razmerah za nas v gospodarstvu ni sprejemljivo, da bi se zaveze realizirale v hitrem obdobju brez sistematičnega pregleda, kaj je finančno vzdržno,« je poudaril.