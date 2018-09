Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije kot reprezentativna invalidska organizacija za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom skupaj z Mestnim društvom gluhih Ljubljana vabi na jutrišnjo slovesnost v počastitev mednarodnega dneva gluhih in 20. obletnice delovanja društva. Slavnostna akademija s kulturnim programom se bo začela opoldne pred mestno hišo v Ljubljani. Na njej se bodo predstavili gluhi in naglušni plesalci, z recitalom se bodo pridružili praznovanju Cankarjevega leta, s krajšo gledališko igro, ki je nastala pod taktirko gluhe režiserke Jelene Bolšedonove, pa se bo predstavila tudi kulturna sekcija gluhih in naglušnih članov Mestnega društva gluhih Ljubljana.

Z akademijo želijo gluhi promovirati status znakovnih jezikov, pravice gluhih ljudi in opozoriti javnost na nevidno invalidnost gluhoto ter na svoje težave, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. »Invalidi sluha in govora smo ovirani pri zadovoljevanju svojih vitalnih potreb in interesov. Gluhota je med najtežjimi invalidnostmi zaradi dosmrtne ovire govorno-socialne komunikacije, ki se kaže pri gluhih osebah v trajni izoliranosti od slišečega okolja. Pravica gluhih je, da pridobijo svoj jezik, tj. znakovni jezik, od samega rojstva,« opozarjajo organizatorji akademije in dodajajo, da morajo imeti gluhi ljudje enak dostop do sodelovanja v osebnem, javnem in političnem prostoru kot vsi drugi.

V Sloveniji je približno 1000 gluhih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, približno 450 oseb s polževim vsadkom, približno 100 gluhoslepih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik, ter približno 75.000 oseb s slušnim aparatom. Gluhi in naglušni so pri nas organizirani že od leta 1931 in veljajo za eno najstarejših invalidskih organizacij v Sloveniji. V zvezo je vključenih 13 medobčinskih društev gluhih in naglušnih.