V Sloveniji bomo jutri pod okriljem Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije prvič zaznamovali dan krvnih bolezni. Tega dne bo v Stritarjevi ulici v Ljubljani postavljena informativna stojnica, kjer se bodo obiskovalci lahko srečali z vodilnimi slovenskimi zdravniki s področja hematologije, v Siti Teatru v Ljubljani bosta na dobrodelnem koncertu Ne bodi kot drugi nastopila Ditka in Feri Lainšček, ljubljanski grad pa bo, tako kot številne druge zgradbe po svetu, osvetljen rdeče.

Krvne rakave bolezni v Sloveniji in EU postajajo vedno večji zdravstveni izziv – po pogostosti vseh rakavih bolezni se v Sloveniji uvrščajo že na peto mesto. Med 140 različnimi vrstami krvnih rakavih bolezni so mnoge redke in smrtno nevarne. Levkemije, limfomi in mielomi skupaj predstavljajo kar 7 odstotkov vseh rakavih bolezni v Evropi in malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva se po pogostosti vseh rakavih obolenj v Sloveniji, s podobnim odstotkom kot v Evropi, uvrščajo že na peto mesto,« je pojasnila Mihaela Uhan, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije.

Društvo bolnikom in njihovim svojcem že 23 let v sodelovanju z medicinskim osebjem ponuja podporo ter pomaga pri krepitvi odnosa med bolnikom in zdravnikom, ki je ključen za uspešno zdravljenje. Vabijo, da izkoristite izjemno priložnost za pogovor s strokovnjaki in z bolniki kar sredi Ljubljane. Na informativni stojnici se jim bodo pridružili predstojnik Hematološke klinike na ljubljanskem kliničnem centru Samo Zver, Enver Melkić, Polona Novak, prim. Jože Pretnar in Primož Poženel.

Evropska poslanka Tanja Fajon, tudi sama bolnica z levkemijo, je ob tej priložnosti izpostavila pomen odkrivanja krvnih bolezni in ustrezne podpore bolnikom. »Ob dnevu krvnih bolezni želim, da zavest o znamenjih bolezni za lažje odkrivanje teh in o postopkih zdravljenja doseže čim več ljudi. Bolniki s krvnimi boleznimi potrebujejo najboljšo možno oskrbo, dostop do modernega načina zdravljenja, dovolj zdravniškega in medicinskega osebja in ustrezne prostore. Vsakič znova me pretresejo natrpana čakalnica ljudi in pretesni prostori dnevne bolnišnice na hematološkem oddelku Poliklinike v Ljubljani. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi pomembno ohranja vez med bolniki, svojci, stroko in zakonodajo. Sodelovanje med sorodnimi društvi v Sloveniji in na mednarodnem parketu je ključno, zato si bom za to prizadevala tudi naprej. Skupaj z osveščanjem o krvnih boleznih, podporo bolnikom in opozarjanjem na izzive, s katerimi se še vedno prepogosto spopadajo bolnišnične in zdravstvene ustanove tudi v Sloveniji,« so zapisali v sporočilu za javnost besede poslanke Tanje Fajon. lo