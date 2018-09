Nadzorni svet Name je januarja sprejel novo strategijo družbe, v skladu s katero je letošnje leto za Namo leto prestrukturiranja, je za STA pojasnila predsednica uprave družbe in pojasnila, da so ponudbo že obogatili.

»S koncem avgusta je poslovalnico v Nami odprl Baby center, ta mesec pa se je v kletni etaži odprla delikatesa Spar. Predvidoma z marcem prihaja tudi nova blagovna znamka za dom, italijanska Coincasa,« je med ukrepi, ki so kupcem najbolj vidni, naštela Kozjekova.

Kot je dodala, so v celoti prenovili tudi tretje nadstropje, kjer je oddelek s perilom. »To je dejavnost, ki jo želimo zadržati. Lastno trgovinsko dejavnost bo zaenkrat Nama zadržala še v pritličju in prvih dveh nadstropjih, ampak z novimi blagovnimi znamkami, z novimi pristopom, komuniciranjem navzven in iskanjem novih kupcev,« je poudarila.

V veleblagovnici po njenih besedah ves čas stremijo k temu, da pripeljejo nove blagovne znamke. »Tiste, za katere rečemo da so 'in'. Verjamemo, da jih kupci iščejo, na nas pa je, da jih pripeljemo,« je pojasnila.

Med novostmi, ki so se že ali pa se še bodo znašle na policah, je Kozjekova naštela še špansko znamko čevljev Lodi, Trussardi Jeans, torbice znamke Gianni Chiarini in Colmar, na moški oddelek pa se vrača tudi slovenska blagovna znamka Sens. Poleg tega bodo lahko ženske na prenovljenem oddelku perila našle francosko blagovno znamko Etam.