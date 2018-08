Za ukinitev Velikih pokovcev kriv Sheldon

Televizijska nanizanka Veliki pokovci (The Big Bang Theory) se je uvrstila v ameriško televizijsko zgodovino kot najdalj časa predvajana komična nanizanka, saj bodo končali snemanje po 12 sezonah. Zadnja epizoda bo na sporedu maja prihodnje leto. Igralci, ki nastopajo v njej, so sicer dosegli malo manjšo slavo kot tisti, ki so nastopali v Prijateljih, a kljub temu je ob njih zrasla generacija televizijskih gledalcev. So pa vsi močno obogateli. Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg in Kunal Nayyar, ki so v seriji od samega začetka, so nekaj časa dobivali tudi po milijon dolarjev na epizodo, a so se lani odločili, da bodo zahtevali nižje honorarje, da bi lahko več denarja dobili tudi njihovi soigralki Mayim Bialik in Melissa Rauch.