V pogovoru, ki so ga naslovili z Evropa je bila preveč sproščena in naivna, je Grabar-Kitarovićeva ocenila, da »Evropa ni imela strategije za sprejem migrantov, ki jim nihče ni pojasnil, kaj se od njih pričakuje«. Na podlagi lastnih izkušenj med obiski v Afganistanu je ocenila, da niso vsi migranti, ki prihajajo v Evropo »demokratično razpoloženi« ter omenila podrejeni položaj žensk v Afganistanu.

Novinarje je zanimalo mnenje hrvaške predsednice o protiimigrantski politiki madžarskega premierja Orbana in italijanskega notranjega ministra Salvinija. Poudarila je, da ne more »obsojati ne Madžarske, ne Italije«. »Evropa ne more na svojih ramenih nositi bremena revščine celotnega sveta,« je dejala v pogovoru, ki je bil objavljen v začetku tedna med dvodnevnim uradnim obiskom avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna na Hrvaškem.

»Ljudje se branijo pred zunanjimi nevarnostmi« Na vprašanje, zakaj ima nacionalizem vse več pristašev v Evropi, je odgovorila, da se »družbe branijo pred zunanjimi nevarnostmi«. »Namesto da bi se posvetili razvojni politiki, smo dovolili, da 1,2 milijona ljudi pride v Evropo, predvsem mladih in močnih, medtem ko so ženske in otroci, ter tisti, ki niso imeli moči, ostali v svojih domovinah,« je izjavila. Zatrdila je tudi, da muslimani na Hrvaškem živijo v strahu. Kot je pojasnila, se je pred kratkim pogovarjala z zagrebškim muftijem Azizom Hasanovićem, ki je, kot je dejala, »popolnoma utrujen zaradi prizadevanj, da bi migrante vključil v hrvaško muslimansko skupnost, ki je integrirana v hrvaško družbo«. Ko gre za radikalni nacionalizem na Hrvaškem je povedala, da je »jezna« zaradi takšnih vprašanj. »Desetletja je nam Hrvatom bilo prepovedano, da izrazimo svoje poreklo. Namesto, da povemo 'Sem Hrvat', smo morali povedati 'Sem s Hrvaške'. Kdor bi izrazil svoj nacionalni ponos, mu je grozil zapor,« je dejala.