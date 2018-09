Britanske oblasti so krivdo za zastrupitev Skripalovih 4. marca v mestu Salisbury v Angliji pripisale Aleksandru Petrovu in Ruslanu Boširovu, ki sta po njihovih podatkih pripadnika ruske vojaške obveščevalne službe GRU.

A Putin je danes na ekonomskem forumu v mestu Vladivostok na skrajnem vzhodu Rusije poudaril, da sta moška civilista. Napovedal je tudi, da bosta kmalu povedala svojo zgodbo, poroča britanski BBC.

»Vemo, kdo sta, našli smo ju,« je v navzočnosti japonskega premierja Shinza Abeja in kitajskega predsednika Xi Jinpinga še povedal ruski predsednik. »Seveda sta civilista,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Upam, da se bosta predala in vse povedala. To bi bilo najbolje za vse. Pri tem ne gre za nič posebnega, nič kriminalnega, zagotavljam vam. Videli bomo v bližnji prihodnosti,« je še izjavil Putin.

Primer Skripal močno zamajal odnose med Veliko Britanijo in Rusijo

Scotland Yard in britansko tožilstvo sta pred dnevi sporočila, da imata dovolj dokazov za obtožbo dvojice, ki naj bi 2. marca z ruskimi potnimi listi pripotovala v Veliko Britanijo. Dva dni za tem sta po ugotovitvah policije živčni strup novičok razpršila po vhodnih vratih doma Skripalovih, nato pa še isti dan odpotovala nazaj v Rusijo.

Britanski notranji minister Sajid Javid je dvojico - šlo naj bi za moška, stara okoli 40 let - posvaril, da ju bodo ujeli in sodno preganjali, če bosta zapustila rusko ozemlje. Zanju so izdali evropski priporni nalog, kar pomeni, da ju lahko aretirajo, če bosta potovala v katero od članic EU. Rusija sicer svojih državljanov ne izroča.

Primer Skripalovih je močno zaostril odnose med Veliko Britanijo in drugimi zahodnimi državami ter Rusijo. London in zavezniki so po napadu izgnali več deset ruskih diplomatov, na kar je Rusija odgovorila z enakim protiukrepom. ZDA so proti Rusiji uvedle sankcije.