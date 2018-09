Šest mesecev kasneje so dokazi tu. 250 detektivov je pregledalo 11.000 ur posnetkov varnostnih kamer in odkrilo storilca z ruskima potnima listoma, katerih vrsta fotografij s posnetkov je obšla svet. Vse se ujema. Od krajev do datumov. Od prihoda do odhoda. Iz Moskve sta 2. marca priletela na Gatwick in najela sobo v hotelu v vzhodnem Londonu. Tretjega marca sta prvič prišla v Salisbury (varnostne kamere so ju posnele tudi v bližini Skripalovega doma), očitno na oglede. Četrtega marca, na dan, ko so nekdanjega agenta ruske vojaške obveščevalne službe GRU in njegovo hčerko, zast