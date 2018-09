Pred leti se je z Vidmarjem slikal, danes je presrečen, da z njim igra

Ob Jakobu Čebašku, Gregorju Glasu, Aljažu Bratcu in Urbanu Durniku je na tokratnem zboru članske reprezentance za prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo še eno novo ime. Jurij Macura, sin reprezentančnega zdravnika Marka Macure, se je v Španijo, natančneje v Vitorio, podal poleti 2014. Pred tem se je kalil pri Slovanu, kjer je začel kariero, in Olimpiji. Na evropskem prvenstvu divizije B do 20 let je bil eden ključnih posameznikov, da se je Slovenija vrnila med elito. S povprečjema 11,8 točke in devet skokov je bil prvi strelec in skakalec izbrane vrste ter bil izbran tudi v najboljšo peterko tekmovanja. Še ne 19-letni in 211 centimetrov visoki Macura v tem trenutku še ne ve, ali bo v letošnji sezoni del članskega moštva evroligaške Baskonie, izjemno pa je ponosen na to, da je prvič v članski reprezentanci.