Košarkarji Slovenije so v Varaždinu odigrali prvo od dveh prijateljskih tekem v okviru priprav na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Po borbeni predstavi in sedemnajstih zadetih trojkah so nadvse presenetljivo zmagali s 87:86. Druga tekma bo v soboto ob 20. uri v Celju.

Junak zmage je bil 27-letni Jakob Čebašek (200 cm), član belgijskega Liegea, ki je dosegel 22 točk in zadel pet trojk iz sedmih poskusov. Štirinajst točk je dosegel Blaž Mesiček, 12 točk in 10 podaj je imel Matic Rebec, dvomestna pa sta bila še Miha Lapornik (11 točk) in Gregor Glas (10).

Selektor Rado Trifunović je imel na razpolago le deset košarkarjev, od tega zgolj tri iz zlate istanbulske selekcije, a ti so bili praktično vseh 40 minut boljši tekmec od zasedbe hrvaškega stratega Dražena Anzulovića, ki je imel v svojih vrstah štiri igralce iz lige NBA - Bojana Bogdanovića iz Indiane Pacers, Daria Šarića iz Philadelphie 76-ers, Ivico Zubca iz Los Angeles Lakers ter Anteja Žižića, ki si kruh služi v Clevelandu.

Slovenija se je tekme lotila nadvse resno in bila že v prvem polčasu večji del v ospredju. Kapetan Gašper Vidmar je za začetek zabil preko Šarića, hitro pa so se razigrali tudi ostali slovenski reprezentanti. Vodstvo 18:16 je Slovenija v 15. minuti nadgradila, v 19. minuti pa na 39:30.

V prvih dvajsetih minutah, v katerih je Slovenija dobila skok z 18:15 in imela 12 podaj v primerjavi s petimi Hrvaške, se je med strelce vpisalo osem slovenskih igralcev; 14 točk je dosegel Jakob Čebašek, osem Miha Lapornik, sedem pa Gregor Glas.

Tudi v nadaljevanju je Slovenija vztrajala pri agresivni obrambi in hkrati rešetala hrvaški koš z razdalje. Domači so se v 24. minuti prvič srečali z dvomestnim zaostankom (43:53), glede na to, da je Slovenija v prvih treh četrtinah zadela 14 trojk iz 20 poskusov, pa se je s to razliko začelo tudi zadnjih deset minut.

Ko je razlika poskočila na 13 točk (61:74), je imela Slovenija 71-odstotni met za tri točke (15:21), ob tem, da je imel Trifunović sedem strelcev izza polkroga, pri 61:77 v 32. minuti pa je odstotek poskočil na 72-odstotkov oziroma redko videnih 16:22.

Hrvaška je v zadnjih minutah zaigrala na vse ali nič. V treh minutah je zaostanek znižala na 72:77, tri minute do konca je izenačila na 83:83, v dramatični končnici pa so Slovenci ubranili zasluženo zmago.

Čeprav je Miha Lapornik v zadnjih 30 sekundah zgrešil štiri proste mete, je imela Slovenija še vedno dovolj moči v obrambi, da se je s skupnimi močmi zaščitili pred zadnjimi poskusi Hrvaške. Tudi Daria Šarića v zadnjem napadu pri končnem izidu 87:86.