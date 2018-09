Po presenečenju na sredini pripravljalni tekmi, ko so slavili zmago v Varaždinu, je slovenska košarkarska reprezentanca v soboto v Celju morala priznati premoč Hrvaški. A tudi to pot je pomlajena in oslabljena izbrana vrsta pokazala hrabro in borbeno predstavo, kar je za selektorja Rada Trifunovića in prihodnost reprezentance gotovo pozitivno znamenje.

Trifunović je v nasprotju s tekmo v Varaždinu to pot lahko računal tudi na Eda Murića, ki se je reprezentanci pridružil v četrtek, spočil pa Gašperja Vidmarja (vrača se po artroskopiji kolena) in Sašo Zagorca (bolečine v kolenu), zato je bilo nemudoma jasno, da bo imela Slovenija proti visokim Hrvatom težave pod obročema. A kljub temu so tokratni gostitelji v obračun znova krenili hrabro in brez kakršnega koli strahu. Selektor gostov Dražen Anzulović je svoje igralce bolje pripravil na preizkus, saj so predvsem v obrambi delovali zelo zavzeto. Slovenija je tako nekajkrat vodila le v prvi četrtini, nato pa so Hrvati prevzeli pobudo in vodili do konca obračuna, a se niso smeli sprostiti niti za trenutek, saj jim je nasprotnik ves čas dihal za ovratnik. Anzulović je bil lahko zadovoljen predvsem z odlično predstavo prvega zvezdnika Daria Šarića (18 točk, devet skokov, osem asistenc), medtem ko je njegov kolega na slovenski klopi Trifunović gotovo nekoliko pogrešal izjemno kolektivni pristop, ki je njegovo moštvo krasil v Varaždinu. Takrat se je namreč venomer iskala podaja več, ki je pogosto pripeljala do povsem neoviranega meta, medtem ko je bilo tokrat že nekoliko več individualnih izletov z igro ena na ena, ki so se proti kakovostnim hrvaškim košarkarjem skoraj vedno končali neuspešno.

»Na dveh tekmah s Hrvaško sem videl, da fantje imajo karakter, saj se niso prav nič ustrašili vseh zvezdniških imen in visokih, močnih igralcev Hrvaške. Metali so se po tleh, borili za vsak košček igrišča in pokazali zelo veliko pozitivne energije. Zdaj se nam bodo pridružili Randolph, Čančar, Rupnik in Macura, zato se bomo morali nekaterim zahvaliti. A ne za dolgo, saj bodo mnogi od teh novincev, ki ste jih videli, z nami znova novembra in februarja v nadaljevanju kvalifikacij. Pokazali in dokazali so, da na njih moramo računati, saj so prihodnost slovenske košarke,« je povedal Rado Trifunović, ki kljub drugačnim pričakovanjem na prihajajočih kvalifikacijskih tekmah proti Latviji v petek in Turčiji prihodnji ponedeljek ne bo mogel računati na nova člana Bayreutha Žigo Dimca in Gregorja Hrovata. Nemci so agentu Dimca za podpis pogodbe postavili pogoj, da se ne vrne več v reprezentanco, medtem ko se je Trifunović po pogovoru s Hrovatom odločil, naj raje da prednost privajanju na novo okolje.