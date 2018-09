Pravo, pravica in resnica

Ko je aprila lani prvostopenjska sodnica razglasila sodbo »v imenu ljudstva«, da je dr. Milko Novič kriv umora direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika, je v sodni dvorani vladala tišina. A v resnici je v njej kipelo od zatajene jeze. In obupa. Jeze predvsem med Novičevimi zvestimi podporniki, pripadniki politične opcije, ki rada ponavlja mantro o krivosodju. Obupa pa pri Noviču in nič kaj dosti manj pri njegovih treh zagovornikih. Odvetniki naj bi opravljali svoje delo profesionalno (in običajno tudi ga), človek pa nima ravno pogosto občutka, da resnično in z vsem srcem verjamejo v nedolžnost svojega varovanca. V tem primeru pa ni bilo dvoma, odločitev sodišča jih je resnično pretresla in osebno prizadela. Enako ali še večje razočaranje je bilo čutiti dobrega pol leta pozneje na višjem sodišču. Če sta se druga dva odvetniška mačka še lahko nekoliko zadržala, mlada zagovornica ni mogla skriti solz razočaranja.