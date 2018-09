Koprčane je minuli konec tedna čakalo težko gostovanje v Tolminu, lanskemu podprvaku, ki je sezono odprl z dvema zmagama. A nogometaši z Obale so potrdili, da so veliki favoriti za prvo mesto, saj so nasprotnika brez težav ugnali z 2:0. Mrežo Tolmina je v prvem polčasu načel Adis Ajkić, v drugem pa je najstrožjo kazen realiziral še Kristijan Glavaš. Koper je v skupini zahod prvi brez oddane točke in prejetega zadetka, v uvodnih treh krogih pa je na gostovanjih ugnal najtesnejša zasledovalca Primorje in Tolmin.