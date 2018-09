Avstralec Rohan Dennis je šestnajsti dan Vuelte pričakovano najhitreje odpeljal vožnjo na čas v Torrelavegi (32 kilometrov), večina oči pa je bila uprta v vodilne. V pričakovanem tesnem dvoboju je bil Simon Yates s trinajstim časom tri sekunde hitrejši od Alejandra Valverdeja; zadnji teden začenjata z razliko 33 sekund. Na tretje mesto je z odlično vožnjo poskočil Nizozemec Steven Kruijswijk, medtem ko bo Nairo Quintana nemara odslej le v pomoč veteranu Valverdeju.

Drama se bo stopnjevala vsak dan. Ne samo za 26-letnega Britanca, še kako pomemben teden bo tudi za njegovega pomočnika v dresu Mitchelton Scott Luko Mezgeca. »No, zame se v zadnjem tednu ne bo veliko spremenilo. Pomočnik sem že celo Vuelto. Najprej za Trentina. Ko je Simon drugič oblekel rdečo majico, pa samo zanj. Čakajo nas vsaj tri zelo pomembne etape in naredili bomo vse, da rdečo zadržimo. Najbolj ključna bo seveda sobota v Andori,« pravi Luka Mezgec.

Še kako dobro se spomni podobne situacije izpred treh let, ko je v zadnjem tednu njegov tedanji kapetan Tom Dumoulin vozil majico vodilnega do zadnjega dne. »Spomnim se še toliko bolj, ker je bilo to moje prvo tritedensko 'potovanje', za takratno ekipo in prav tako za Dumoulina. Tudi profil predzadnje etape je dokaj podoben profilu predzadnje iz leta 2015. Na taki etapi je res vse odvisno od hribolazcev. To pomeni, da bo imel Simon v soboto le tri pomočnike. Edmondson, Trentin, Albasini in jaz bomo verjetno samo na startu rekli 'vso srečo' in držali pesti,« je kot vedno dobre volje.

Vožnja na čas je bila zanj in za večino kolesarjev v karavani predvsem tranzitna po lepi pokrajini brez nepotrebnega razmetavanja energije. V zadnjem času ima v kronometru poseben vpliv predvsem športna matematika. Z merilniki moči je nadzor nad vožnjo zelo preračunljiv. »Z Luko Pibernikom sva na startu klepetala, s kakšno močjo bova odpeljala in sva bila v cilju potem zelo blizu. Po navadi pred startom v ekipi nekako ugotovimo, s kakšnim časom bo zmagovalec v cilju. Na podlagi tega preračunamo dovoljen zaostanek. Iz tega pa vsak kolesar lahko približno po občutku izračuna, s kakšno povprečno hitrostjo in s kakšno močjo je treba pritiskati na pedale, da se najmanj utrudi. Verjetno je za vsaj štiri petine kolesarjev to drugi zaporedni prosti dan,« razloži v smehu. Primer: kar štirje Kruijswijkovi pomočniki iz LottoNl-Jumbo so bili v paketu pri repu uvrščenih. Ne po naključju. Današnja etapa v Baskiji bo pomembna za može Gorazda Štanglja. Ekipa Movistar je Bahrain Merido prehitela v ekipni razvrstitvi, Štangelj pa mora imeti danes v Baskiji spredaj čim več ubežnikov. Priložnost tudi za Luko Pibernika.