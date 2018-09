Največji svetovni gospodarstvi sta že več mesecev ujeti v trgovinsko vojno, potem ko je Trump to poletje uvedel 25-odstotne carine na za skupaj 50 milijard dolarjev vredno kitajsko blago, na kar se je Peking odzval s podobnimi ukrepi.

V odzivu so kitajske tovarne, ki proizvajajo vse: od koles do pnevmatik, plastike in tekstila, začele seliti svoje proizvodne linije v tujino, s čimer se izognejo višjim carinam na svoj izvoz v ZDA.

Proizvajalec sestavnih delov za kolesa Hl s sedežem v Shenzhenu, je tako prejšnji mesec svojim vlagateljem jasno povedal, da je imel pri odločitvi za selitev proizvodnje v Vietnam v mislih carine.

»Nove dajatve bodo podjetja neizogibno prisilila, da preverijo svoje dobavne verige po vsem svetu, saj bodo čez noč postala za 25 odstotkov manj konkurenčna, kot so bila prej,« je dejal strokovnjak za dobavno verigo pri družbi za trgovanje s podatki Panjiva Christopher Rogers.