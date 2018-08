ITC, katere naloga je revizija carinskih ukrepov, je na podlagi analize namreč ugotovila, da so carine na papir za knjige in časopise neupravičene, saj uvoz tega blaga ne škodi ameriški industriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na odločitev ITC se lahko vladni predstavniki še pritožijo, a za zdaj velja, da so kazenske carine v višini do 30 odstotkov razveljavljene, denar, ki ga je carina zbrala od njih, pa bo treba povrniti.

Preiskavo je sicer sprožila pritožba enega samega ameriškega proizvajalca papirja, da se papir iz severne ameriške sosede zaradi subvencioniranja kanadske države v ZDA prodaja po vrednosti, ki je od 23,5 do 55 odstotkov nižja od tržne.

Tako kanadske oblasti kot tudi združenje papirne industrije v ZDA so medtem opozarjali, da je bila odločitev neupravičena in da bo imela negativne posledice za ameriške časopise še posebej v manjših mestih ter bo povzročila izgubo delovnih mest v tiskarski industriji.

Razlog za padec povpraševanja po tiskanih medijih ni uvoz papirja iz Kanade

Današnjo odločitev ITC so tako pozdravili v Zvezi novičarskih medijev, ki združuje kakih 2000 medijskih hiš. Ob tem so poudarili, da je glavni razlog za padec povpraševanja po tiskanih medijih v zadnjih letih selitev uporabnikov na digitalne platforme, ne pa uvoz papirja iz Kanade. Je pa uvedba carin po njihovih opozorilih povzročila le še dodatno škodo tiskanim medijem, v katerih se je število zaposlenih v novem tisočletju več kot prepolovilo.

Današnja odločitev sicer prihaja sredi pogajanj o prenovi severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini (Nafta). Predstavniki Kanade in ZDA so tako v torek začeli pogovore o spremembah Nafte, potem ko so ZDA tem dogovor o novem sporazumu dosegle z Mehiko. Pogovori se danes nadaljujejo, kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland pa je poudarila, da so dosedanji pogovori spodbudni.

Trump sicer na Ottawo pritiska, da bi strani pogovore sklenili še ta teden, tako da bi lahko kongres prenovljeni in po Trumpovem prepričanju pravičnejši sporazum o trgovini med tremi državami sprejel še pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Kanadski premier Justin Trudeau je danes ocenil, da je takšna časovnica mogoča.

Trgovinski in politični odnosi med ZDA in Kanado, tradicionalno najtesnejšima zaveznicama in partnericama, so se sicer v času Trumpovega bivanja v Beli hiši močno poslabšali ter so kljub napovedim postavitve zidu na južni meji ZDA in strogi priseljenski politiki morda še slabši od odnosov z Mehiko. ZDA so tako proti Kanadi uvedle že tudi višje carine na uvoz kanadskega lesa ter tako kot proti nekaterim drugim državam tudi višje carine na jeklo in aluminij. Kanada je medtem odgovorila s protiukrepi.