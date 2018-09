Jugozahodni del terase je namenjen za sončenje in osvetlitev notranjosti, zato je v tem delu zgrajena steklena ograja, jugovzhodni del pa je pokrit z lesenim nadstreškom, ki nas ščiti pred soncem, dežjem in snegom. Med fasado in streho nadstreška je odprt prezračevalni prostor. Del terase je namenjen tudi letni kuhinji. Pod stopnice smo umestili uto, bivalni del parcele pa zaprli predvsem zaradi varnosti otrok, ki se igrajo v tem delu. Uporabljeni so trajni materiali: kovina, kamen, steklo, les, aluminij.

Pri prenovi se posvetimo tudi krovsko-kleparskim delom

Ta nam omogočajo dolgotrajnejšo rabo objektov in predmetov v zunanjem prostoru. Pri gradnji nadstreška na terasi in za avto se je na podeskano streho najprej položilo filc, nato strešno folijo, sestavljeno iz dveh slojev in vmesne mrežice, ki služi za ojačitev. Prednost folije v strukturi je, da se ta ne raztrga in se lahko razteguje. Folija brez mrežice je primerna samo za detajle, kot so odduh (izpust zraka), odtok, obdelava antene ali stebričkov. Ko je folija položena, se na nadstreških izdela aluminijaste obrobe in odtoke. Namesto aluminijaste pločevine se lahko uporabi tudi pocinkano.