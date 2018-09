V New Yorku se bodo umrlih v terorističnem napadu na stolpnici Svetovnega trgovinskega centra (WTC) na za javnost zaprti komemoraciji, a ob televizijskem prenosu, spomnili njihovi družinski člani ob tradicionalnem prebiranju imen žrtev. Slovesnost se bo začela z minuto molka ob 8:46, času udara prvega letala.

Zgolj za družine bo ta dan odprt tudi spominski muzej, vsi drugi pa se bodo lahko poklonili vsem 2753 žrtvam v New Yorku na spominskem trgu ob prižganih svetlobnih stolpih na kraju, kjer sta stali v napadu do tal porušeni dobrih 400 metrov visoki zgradbi. Svetlobna stožca sta ob jasnem vremenu vidna z oddaljenosti več kot sto kilometrov. Molitvene slovesnosti bodo ves dal potekale v cerkvici svetega Pavla, ki je čudežno ostala nepoškodovana nasproti napadenega WTC in nato nudila zatočišče reševalcem.

Spominske slovesnosti ob 17. obletnici napada, ki je sprožil ameriško vojno proti terorizmu, napade na Afganistan in Irak ter spisal novo varnostno doktrino, bodo danes potekale po vseh ZDA, osrednji pa bosta še v Pentagonu, tarči ugrabiteljev tretjega letala, kjer je umrlo 184 ljudi, ter na kraju, kjer je po uporu hrabrih potnikov v Pensilvaniji strmoglavilo še četrto, domnevno namenjeno proti zgradbi ameriškega kongresa. Slednje se bosta udeležila predsednik Donald Trump in prva dama Melania, ob letošnji obletnici pa bodo v spomin na 40 potnikov in članov posadke poleta številka 93 v Shanksvillu odkrili pomnik v obliki 93 čevljev (okoli 28 metrov) visokega zvonika, ki bo v različnem vetru pozvanjal kot svojevrsten glasbeni stolp z različnimi matematično določenimi melodijami. Trumpova predhodnika George Bush in Barack Obama sta v svojih mandatih spomin na žrtve enajstoseptembrskih napadov počastila v New Yorku in še pogosteje v Pentagonu. To sta po jutranji minuti molka v Beli hiši lani storila tudi Trump in njegova žena, za Shanksville pa naj bi se po pisanju ameriških medijev letos odločil tudi zato, ker v New Yorku, kjer sta se slovesnosti še kot predsedniška kandidata udeležila s Hillary Clinton, stoječ vsaksebi, a z obljubo, da ta dan ne bo namenjen kampanji, postaja vse bolj nezaželen. Slovesnosti v New Yorku bosta letos vodila župan Bill de Blasio in guverner zvezne države Andrew Cuomo. V Pentagonu, prav tako le s svojci in branjem imen, pa podpredsednik Mike Pence in obrambni minister James Mattis.