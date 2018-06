V italijanski vladi, ki je nastala pred mesecem dni, je dobro verjeti v zvezde, zlasti če jih je pet, lahko pa ne verjameš, da je človek pristal na Luni. Za novega podsekretarja notranjega ministrstva Carla Sibilio je namreč pristanek Apolla 11 na Luni 10. julija 1969 farsa. Vsaj tako je zapisal pred štirimi leti na twitterju. Zdaj, ko je kot nadobudni mladi politik Gibanja petih zvezd dobil položaj na notranjem ministrstvu, je izjavil: »Izkrcanje na Luni je kontroverzna zgodba.« Pred leti je bil zanimiv tudi njegov predlog zakona, ki bi omogočil »poroko med več osebami«, tudi »med različnimi vrstami, pod pogojem, da se s tem strinjajo«.

Med evropskimi poslanci Gibanja petih zvezd je s svojim vztrajnim bojem proti »kemičnim sledem letal« veliko pozornosti pritegnil Marco Zullo. Dopušča možnost, da gre – tako piše marsikje na spletu – za eksperiment kakšne države ali organizacije z načrtnim širjenjem bolezni ali da z zastrupljanjem vzpostavlja nadzor nad našim umom. Podobno kot Zullo v Petih zvezdah razmišlja med drugimi nova podpredsednica senata Paola Taverna, ki se je pred leti vprašala: »Kdo lahko zanika, da obstajajo kemične sledi letal?«

Nezaupanje v naravoslovje

Minula leta je kar nekaj poslancev Gibanja petih zvezd trdilo, da so napadi 11. septembra delo ameriških oblasti ali da je dal prejšnji ameriški predsednik Barack Obama pod kožo Američanov skrivaj vsaditi mikročipe, da bi jih bolje nadziral. Letos so sicer v Petih zvezdah v pripravah na zmago na volitvah in na prevzem oblasti s pomembnih položajev umaknili več posameznikov z bujno domišljijo, tudi tiste, ki so vse vedeli o tem, kakšne usodne odločitve za človeštvo sprejemajo na tajnih konferencah skupine Bilderberg, na katerih v resnici sodeluje 150 predstavnikov zahodne politične elite, industrialcev, bančnikov in akademikov. Vendar v stranki še vedno prevladuje nezaupanje do naravoslovnih znanosti, ki naj bi bile zgolj v službi multinacionalk, kar naj bi prišlo do izraza zlasti v medicini oziroma farmaciji. Več let so vodilni v stranki zagovarjali metodo stamina kot alternativo običajnemu zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni, tudi alzheimerjeve in parkinsonove. Vendar je leta 2014 začetnik te metode, Davide Vannoni iz Vidma, pristal v zaporu – zaradi šarlatanstva.