Svetovno prvenstvo v športnem plezanju bo letos prvič potekalo po novem formatu, podobno olimpijskemu dogajanju v Tokiu. Od danes do 16. septembra se bo v Innsbrücku 700 plezalcev in plezalk iz 65 držav merilo v štirih disciplinah športnega plezanja, in sicer težavnosti, balvanih, hitrosti in kombinaciji vseh treh. Sočasno bo na avstrijskem Tirolskem potekalo SP v paraplezanju, kjer bo imela Slovenija pod vodstvom Jurija Ravnika tri predstavnike. To bodo Tanja Glušič, Gregor Selak in Matej Arh. Slovenija je včeraj na pot odpotovala z izjemno močno reprezentanco, ki iz tedna v teden blesti na svetovnih prizoriščih, zato so obeti visoki.

Najmočnejša slovenska reprezentanca doslej »Ker je prvenstvo blizu, smo izkoristili priložnost ter zapolnili slovensko reprezentanco. Tekmovalo bo devet plezalk in osem plezalcev. Rezultati v tej sezoni kažejo, da smo dobro pripravljeni in da lahko pričakujemo visoke uvrstitve,« pravi selektor slovenske reprezentance Gorazd Hren. »Na prvenstvo smo se pripravljali v Innsbrucku, kjer so trenutno najboljši pogoji na svetu. Hitrost smo trenirali tudi v Celju in rezultati so že vidni. Tako močne ekipe, kot jo imamo tokrat, slovensko športno plezanje na velikem tekmovanju še ni imelo,« pravi trener Urh Čehovin. Slovenija je doslej na svetovnih prvenstvih osvojila deset kolajn, pet med njimi najbolj izkušena članica reprezentance Mina Markovič, ki se bo v Innsbrucku predstavila v težavnosti in balvanih. Slovenski športni plezalci bodo imeli veliko adutov. V prvi vrsti Janjo Garnbret, ki blesti na vseh področjih, letošnjega skupnega zmagovalca svetovnega pokala v balvanskem plezanju Jerneja Krudra, zmagovalca tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju Gregorja Vezonika, predlanskega skupnega zmagovalca v težavnosti Domna Škofica, mladinsko svetovno prvakinjo v težavnosti in kombinaciji Vito Lukan, petouvrščeno v skupnem seštevku balvanov Katjo Kadić…

Visoki cilji Janje Garnbret »Želim si ubraniti naslov svetovne prvakinje v težavnosti in se v balvanskem plezanju uvrstiti na zmagovalni oder. Kombinacija letos ni v glavnem planu, vendar sem s treningom v Celju napredovala tudi v tej disciplini. V pripravah na tekmovanje v Innsbrucku sem se nekoliko več pripravljala v balvanskem plezanju, a sem tudi v težavnosti ohranila pripravljenost,« napoveduje 19-letna Korošica Janja Garnbret. »Dejstvo, da je bilo na sedmih tekmah svetovnega pokala v balvanskem plezanju sedem različnih zmagovalcev, kaže, kako izenačena je konkurenca. A jaz sem bil skupni zmagovalec. Res je, da že imam kolajno s svetovnih prvenstev. Storil bom vse, da osvojim novo,« pravi Jernej Kruder in priznava, da se še vedno ne zaveda veličine letošnjega uspeha v balvanskem plezanju. Prvi se bodo v Innsbrucku predstavili tekmovalci v težavnosti. Kvalifikacije bodo danes (ženske) in jutri (moški), polfinale in finale pa v soboto (ženske) in nedeljo (moški). Tekmovanja v balvanskem in hitrostnem plezanju bodo potekala prihodnji teden, vrhunec prvenstva pa bo zadnji dan, ko se bo v nedeljo, 16. septembra, najboljših šest plezalcev in plezalk v vseh treh disciplinah pomerilo v finalu. Tekma bo približek olimpijskega nastopa v Tokiu, kjer bo športno plezanje prvič v olimpijskem programu.