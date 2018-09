Selektor in trener Gorazd Hren je imel sladke skrbi z deljenjem vabil. »Seznam vrhunskih plezalcev v naši reprezentanci je res dolg. Izkoristili smo vse kvote. Tako močne ekipe še nismo imeli,« je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Hren.

Slovenijo bo zastopalo kar 17 tekmovalcev, devet v ženski in osem v moški konkurenci. Ne bo manjkal nihče od športnih plezalcev in plezalk, ki iz leta v leto skrbijo za izjemno bero slovenskih dosežkov v težavnosti in balvanih. V ekipi so štirje skupni zmagovalci svetovnih pokalov, še sveži zmagovalci tekem svetovnega pokala, trije nosilci kolajn s svetovnih prvenstev, aktualna svetovna prvakinja ter dva nekdanja svetovna podprvaka.