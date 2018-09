Luka Božič je zablestel na finalu svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Seu d'Urgellu v Španiji. 27-letni Primorec je dosegel prvo zmago v karieri v kanuju enosedu, potem ko je skupaj s Sašem Taljatom blestel v kanuju dvosedu, a je slovenska posadka sklenila skupno pot, ker ta atraktivna disciplina ni več del olimpijskega sporeda. V zmagi je tudi veliko simbolike, saj jo je dosegel prav na dan, ko je njegov dolgoletni sovoznik iz kanuja dvoseda Taljat prvič postal oče sina. Božič je bil najhitrejši že v polfinalu, v finalu pa s popolno vožnjo, saj je bil hiter kot blisk, prišel do zaslužene zmage.

»Bil sem povsem sproščen. S trenerjem Borutom Javornikom sva naredila dober načrt. Ponosen sem, da sem se povsem osredotočil na vožnji in iztisnil maksimum. Na zahtevni progi sem se boril do konca in naredil nekaj potez, ki so mi prinesle zmago. To posvečam sinu Saša Taljata, da bo zdrav in bosta z očetom srečna, pa tudi vsem navijačem, ki so mi stali ob strani in vztrajali,« je povedal Luka Božič, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedel drugo mesto. Slovenski uspeh je s četrtim mestom dopolnil Benjamin Savšek, ki je brez stopničk ostal zaradi dotika vrat, potem ko je bil v polfinalu drugi.

Med kajakaši je bil prvič v karieri v finalu 21-letni Primorec Niko Testen, ki je zasedel deveto mesto. »Enkratna izkušnja. Užival sem sto na uro. Pred tremi leti sem bil še mulec in gledal te kajakaše na televiziji, zdaj veslam z njimi ob boku, kar je lep občutek,« je bil po najboljši uvrstitvi kariere v članski konkurenci zadovoljen Niko Testen, sicer nečak Dejana Testena, uspešnega slovenskega trenerja, ki je Božiča in Taljata v kanuju dvosedu pripeljal v svetovni vrh, trenutno pa je trener japonske reprezentance.

Peter Kauzer je zasedel 20. mesto, potem ko se je dotaknil že prvih vrat, na sredi proge pa se je še prevrnil. »Kljub dotiku sem vedel, da z dobro vožnjo lahko pridem v finale. Vožnja se mi je začela podirati sredi proge, ko sem začel veslati preveč na silo in prehitevati čas. Prevrnil sem se, ker mi je koleno nekoliko zdrsnilo iz opre. Brez dotika vrat bi bil kljub prevračanju v finalu,« je pojasnil Peter Kauzer. Med kajakašicami je v finalu Eva Terčelj zasedla osmo mesto, potem ko v vseh dneh ni nobene vožnje speljala tako, kot si je želela. Pred kajakaši in kanuisti je vrhunec sezone s svetovnim prvenstvom od 25. do 30. septembra na olimpijski progi v Riu de Janieru v Braziliji.