Močan dež je odplaknil polovico sporeda svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Tacnu. Potem ko so v soboto z nekaj težavami izpeljali tekmi kanuistov in kajakašic, so zaradi previsokega vodostaja reke Save že v soboto zvečer odpovedali nedeljski polfinale in finale za kajakaše in kanuistke. Za končni vrstni red so tako obveljali izidi kvalifikacij v petek, v katerih je bil najhitrejši Žan Jakše.

»Bil sem doma in se pripravljal na nedeljski nastop, ko sem od trenerja prejel sporočilo SMS, da je tekma odpovedana in veljajo izidi kvalifikacij. Vse je bilo zelo nepričakovano. Še sam sem bil presenečen, da sem v petek odpeljal tako dobro vožnjo. Bila je odlična, a pričakujem, da bom v karieri prikazal še boljše predstave,« je povedal Žan Jakše, potem ko so kolajne najboljšim trem podelili že v soboto zvečer. Do prireditvenega prostorna ni imel daleč, saj stanuje le nekaj sto metrov stran od proge v Tacnu. Jakše je po tradiciji vselej hiter na domačih tekmah v Tacnu. Da je trenutno v dobri formi, je dokazal že v sredo zvečer, ko je bil najboljši na paralelnem slalomu na Ljubljanici v središču Ljubljane. Najbolj jezen zaradi odpovedi je bil prvi slovenski zvezdnik Peter Kauzer, ki je bil v kvalifikacijah enajsti in trdno odločen, da v nedeljo napade za zmago. V soboto je bil Hrastničan kljub dežju med najzvestejšimi navijači, saj je ob vsakem nastopu Slovenca tekel ob progi, jih glasno spodbujal in čestital za uvrstitve vseh štirih kanuistov ter obeh kajakašic v finale.

Četrti mesti kanuista Anžeta Berčiča in kajakašice Urše Kragelj sta bili najboljši slovenski uvrstitvi v soboto s kar šestimi slovenskimi finalnimi nastopi. Ko je Berčič zapeljal skozi cilj, je od jeze udarjal po čolnu, saj se je zavedal, da je stopničke zapravil v spodnjem delu. »Malo sem razočaran. V zgornjem delu nisem bil prestrašen kot na začetku sezone in sem odločno napadal, v spodnjem pa sem imel malo smole, ko mi je voda prijela rep čolna. Čeprav sem brez stopničk, bi četrto mesto postavil kar visoko med dosežki v svoji karieri. Zdaj je treba dobre predstave podaljšati na finale svetovnega pokala v Španiji in svetovno prvenstvo Braziliji,« je povedal Anže Berčič, ki je v Tacnu zmagal pred petimi leti.

Benjamin Savšek bi bil na kakšnem drugem prizorišču zadovoljen s petim mestom, v Tacnu pa ne, saj je na domači progi pričakoval vsaj stopničke. »Po takšni tekmi, v katero sem vložil veliko dela, je ostalo precej grenkega priokusa. Mučil sem se, da sem prišel do cilja. Če se na progi preveč mučiš, to pomeni, da nisi v pravi liniji. Upam, da se bom uspel pobrati in sezono zaključil pozitivno. Ko mi ne gre, na naslednji tekmi startam z več jeze in je nato tudi izid boljši,« je povedal vidno razočarani Benjamin Savšek.

Urša Kragelj je bila v soboto zadnje slovensko orožje, da se zavihti na stopničke, in je končala ne četrtem mestu, potem ko je naredila veliko napako že v drugih vratih. »Čeprav sem bila ob prihodu v cilj druga, sem se že sprijaznila, da bom četrta, saj sta bili na startu še Kuhnlejeva in Foxova. Tiha želja je bila zmaga v Tacnu, a bom očitno morala počakati vsaj še eno leto,« je povedala Urša Kragelj.

»Ustavila nas je višja sila. Morda bi lahko izsilili tekmo s startom pod zapornico, vendar bi težko izpolnili vse standarde Mednarodne kajakaške zveze, ki so povezani tudi z merjenjem časov in televizijskim prenosom. Škoda, da tekme ni bilo, saj imamo le enkrat na leto prireditev na najvišji ravni. Žal nam je zaradi gledalcev, ki so načrtovali obisk Tacna v nedeljo. Upam, da odpoved ne bo imela večjih finančnih posledic za slovensko kajakaško zvezo,« je med današnji pospravljanjem prizorišča pojasnil direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc. Proračun prireditve je bil 120.000 evrov. Zadnja tekma svetovnega pokala bo konec tedna v Seu d'Urgellu v Španiji.