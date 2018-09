Prireditelji prvega ironmana v Sloveniji so sredi avgusta sporočili, da so dogodek razprodali, prijavilo se je 1400 tekmovalcev iz 48 držav. Največ "jeklenih mož" prihaja iz Italije, sledijo Slovenija, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija ... Povpraševanje sicer še vedno obstaja, čeprav startnih mest ni več na voljo. »Če bi letos imeli na voljo 1800 mest, bi jih razprodali. Začeli smo že z predrezervacijami za naslednje leto,« je na novinarski konferenci v Kopru pojasnil direktor tekmovanja Milan Eržen.

Triatloncem bo na cilju medalje podeljevala nekdanja slovenska šampionka v alpskem smučanju Tina Maze, so potrdili prireditelji.

Polovični ironman je sicer tekma, sestavljena iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21,1 kilometra teka. Slovenski prireditelji so dobili triletno licenco, v prvi izvedbi bodo nastopali le rekreativci oziroma tako imenovani tekmovalci v starostnih skupinah. Ob tem so že potrdili, da bodo druga izvedba ironmana 22. septembra 2019.

Start in cilj največjega triatlonskega dogodka v zgodovini Slovenije bosta v Kopru. Plavalni del bo potekal v Kopru, kolesarski del bo šel čez Luko Koper, Ankaran, v Italijo in nazaj v Slovenijo čez Osp, Sveti Anton, v Koper, Šmarje, Izolo in Koper. Tek bo potekal po Kopru, ob obalni cesti do Izole, po starem delu mesta in nazaj v Koper do cilja.