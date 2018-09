Tekaškega rolkanja se boste tudi v vlogi rekreativca najbolje naučili pri učiteljih za nordijsko rolkanje ali pri trenerjih teka na smučeh. Pri Zvezi učiteljev trenerjev smučanja Slovenije (ZUTS) namreč od leta 2014 poteka usposabljanje učiteljev in za program je precej zanimanja.

Pa vendar težave nastopijo pri uporabi tekaških rolk, opozarja glavni trener v Nordijskem športnem društvu Medvode Aleš Gros: »Dovoljena je uporaba zgolj na tekaških progah, ki pa jih je v Sloveniji malo – na Kokrici pri Kranju, v Planici in na Rogli. Gre za zelo kratke proge, tako da daljših treningov na njih ni mogoče izvajati, zato so tekmovalci prisiljeni na lastno odgovornost vaditi na odročnih in neprometnih cestah, kolesarskih stezah in so tako nenehno v prekršku.« Malce bolj svobodni, dodaja strokovnjak, smo pri uporabi terenskih rolk, ki imajo napihljiva kolesa premera od 150 do 200 milimetrov. Z njimi se lahko vadeči zapodijo tudi po kolovozih in makadamskih poteh.

Učenje teka na rolkah naj poteka postopoma. Najbolje je, da se osnov drsalnega koraka najprej naučite na rolerjih. »Ko si pridobite dovolj spretnosti in ravnotežja, sledijo treningi na tekaških rolkah. Pri otrocih je to običajno okoli 9. ali 10. leta starosti. V Nordijskem športnem društvu Medvode za prehod uporabljamo otroške skike rolke, ki imajo zavore tako kot rolerji. Otroci uporabljajo manjša kolesa, da so rolke bolj stabilne,« razloži Gros.

Po njegovih besedah ima tekaško rolkanje enake blagodejne učinke kot tek na smučeh: »V eni uri pokurimo 900 do 1000 kalorij, odvisno od hitrosti gibanja in terena. Odlično si krepimo srčno-žilni sistem, saj je aktivnih več kot 90 odstotkov vseh mišic. Rolkanje blagodejno deluje tudi na sklepe. Kdor ima izrabljena kolena, kot jih imam sam, lahko brez bolečin teče na tekaških rolkah več ur. Tudi starejši ljudje so nekaj mesecev po zamenjavi kolka ali kolena lahko tekli na rolkah, medtem ko so imeli pri teku bolečine.«