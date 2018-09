Tožilstvo je pripor predlagalo zaradi ponovitvene nevarnosti. »Sodišče še ni sprejelo odločitve. Glede na količino gradiva, ki je bilo predstavljeno, in zelo obširen zagovor, ki ga je imel danes privedeni, bo odločitev znana do izteka pridržanja, to je v roku 11 ur,« je pojasnil tožilec Tilen Ivič.

Šiškov odvetnik Viktor Osim je v primeru, da bo sodnik sledil zahtevi tožilstva, že napovedal pritožbo, pri čemer bo končno odločitev moral sprejeti zunajobravnavni senat. V tem primeru bo odločitev o priporu znana v sredo. Osim je sicer prepričan, da to ne bo potrebno. »Šiško se briljantno zagovarja, trditve tožilstva pa so na majavih nogah,« je dejal ob prihodu s sodišča.

Pred mariborsko sodno palačo se je med vikendom zbralo nekaj Šiškovih podpornikov, ki zahtevajo njegovo izpustitev.

Kriminalisti so ugotovili, da je iz objav z zborovanja domnevne paravojaške enote Štajerska varda razvidno, da je osumljeni Šiško s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države. Prav tako je bilo iz fotografij in videoposnetkov razvidno, da je osumljeni posedoval jurišno puško, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja.

Kriminalisti so po četrtkovih hišnih preiskavah pridržali dve osebi, a so zoper eno osebo že v četrtek pridržanje odpravili. Za Šiška se je 48-urno policijsko pridržanje izteklo v soboto zjutraj, ko so ga policisti s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zanj odredil 48-urno sodno pridržanje. To se izteče v ponedeljek zjutraj okoli 6. ure.