"V povezavi s kriminalistično preiskavo, v okviru katere smo v četrtek na območju Maribora in Murske Sobote izvajali hišne preiskave, vam sporočamo, da smo pridržano osebo danes zjutraj privedli na Okrožno sodišče v Mariboru in jo s kazensko ovadbo izročili preiskovalnemu sodniku. Zoper privedenega je bilo odrejeno sodno pridržanje," so v kratkem sporočilu zapisali na policiji.

Vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Robert Munda je sicer na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil, da je iz objav z zborovanja domnevno paravojaške enote Štajerska varda, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, razvidno, da je osumljeni Šiško s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države, udeležence pa je pozival tudi k izpolnitvi njegovih pozivov.

Tako so kriminalisti ugotovili, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za sum ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Prav tako je bilo iz fotografij in videoposnetkov razvidno, da je osumljeni posedoval jurišno puško, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja - gre za vojaško orožje, posest katerega posameznikom ni dovoljena.

Kriminalisti so po četrtkovih hišnih preiskavah pridržali dve osebi, a so po pojasnilih policije zoper eno osebo že v četrtek pridržanje odpravili. Za Šiška se je 48-urno policijsko pridržanje izteklo danes zjutraj ob 6. uri.