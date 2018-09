Andrej Šiško zna zalaufati pralni stroj

Med vsemi cvetkami, ki so zrasle ta teden pred našimi očmi, je prvo mesto zasedla izjava odločnega podjetnika: ti iz Levice ne znajo zalaufati niti pralnega stroja. Jasno in glasno. Jasna delitev: eni, ki znajo, drugi, ki ne znajo. Eni, ki ustvarjajo, in drugi, ki samo trošijo. Ta bipolarnost je nasploh paradigma, ki zavzema osrednje mesto sodobne slovenske sociološko-politološke ekonomske misli. In zraven še dodatek z izjavo, da so si levičarstvo izmislili lenuhi. Skratka, na eni strani mit o pridnih in podjetnih Slovencih, na drugi strani grožnja z levimi lenuhi, ki ne znajo prižgati niti pralnega stroja.