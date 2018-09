»Vedno igraš brez nekoga, Kevin je kakovosten, ampak je poškodovan in bomo igrali brez njega. Poznalo se bo, ampak ga morajo drugi nadomestiti. Vedno bo kdo manjkal, tako pač je,« je na novinarski konferenci v Nikoziji dejal Kavčič in poudaril, da je cilj zmaga in da bodo vse naredili, da jim bo uspelo.

Povečal se je pritisk »Rad bi videl kompaktno, čvrsto Slovenijo, v kateri diha eden za drugega, da tako dosežemo to zmago,« je svoje videnje o tem, kaj bo potrebno narediti za uspeh, povedal selektor, ki je dodal, da po neuspešnem začetku mandata (trije porazi in ena zmaga) ne beži od odgovornosti. Povečal se je tudi pritisk, ki ga bo skušal zmanjšati tudi z nekaterimi spremembami v ekipi, menjati bo moral že omenjenega Kampla, zelo verjetno pa bodo spremembe tudi v napadu. O konkretnih imenih ni želel govoriti. Zato pa je povedal, kaj si misli o nedeljskem tekmecu. »Ciper ni ekipa, kot sta, denimo, San Marino ali Malta, pa spoštovanje tudi njima. Ciprčani imajo nenazadnje dve ekipi v evropskih tekmovanjih. Tako da je ekipa, ki jo spoštujemo, cenimo, tudi Norvežani so imeli z njimi težave. Cenimo jih, ampak cenimo tudi sebe,« je še povedal Kavčič. O cilju na nedeljski tekmi se z njim strinja tudi Miha Zajc, ki ga znova čaka ena vodilnih vlog na igrišču. »Od sebe vedno pričakujem zelo veliko in vedno dajem sto odstotkov. Sem v dobri formi, dobro se počutim, ampak treba je gledati na ekipo. Tudi če sem dosegel zadetek na zadnji tekmi, mi to ne pomaga, saj smo izgubili. Želim si namreč zmag in dobrih rezultatov,« je sprva dejal Zajc.