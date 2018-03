Slovenska nogometna reprezentanca bo v prenovljeni kolekciji dresov nocoj v Celovcu začela novo obdobje pod vodstvom selektorja Tomaža Kavčiča. Pričakovanja javnosti so visoka, kakor tudi cilji znotraj moštva, ki je na velikem tekmovanju nazadnje zaigralo leta 2010 v Južni Afriki.

Oblak začutil drugačno energijo

Prijateljska tekma z Avstrijo na razprodanem celovškem stadionu Wörthersee bo deloma že razkrila podobo Kavčičeve reprezentance, ki je na Brdu pri Kranju opravila štiri treninge. Nogometaši iz udarne enajsterice redno nastopajo v tujih klubih in so v najboljših letih za doseganje vrhunskih dosežkov. »Moje otroške sanje so, da bi s Slovenijo zaigral na velikem turnirju. Prepričan sem, da nam bo uspelo nastopiti na evropskem prvenstvu 2020. Ko si nekaj resnično močno želiš, se lažje uresniči,« pravi globalni nogometni zvezdnik Jan Oblak, ki je pohvalil način dela pod vodstvom Tomaža Kavčiča, s katerim je kot večina sedanje generacije sodeloval že v mladi reprezentanci. »Igralci občutimo spremembe. V reprezentanci vlada drugačna energija, a bodo šele tekme ponudile priložnost za resnejšo oceno našega dela. Pomembno je, da tudi na prijateljskih tekmah pokažemo dobro igro, saj bo jesenski začetek lige narodov kmalu potrkal na vrata,« razmišlja Oblak, ki se v španski ligi znova poteguje za najboljšega vratarja. V tej sezoni je prejel štirinajst golov, Marc-Andre ter Stegen iz vodilne Barcelone pa enega manj.

Izbrana vrsta je po včerajšnjem dopoldanskem treningu z avtobusom odpeljala v Celovec, kjer si je ogledala igrišče in prostore stadiona, na katerem se bosta Avstrija in Slovenija ob navzočnosti predsednika Uefe Aleksandra Čeferina pomerili po več kot dveh desetletjih. Severni sosedi so pravšnji izziv za začetek Kavčičevega mandata, saj je Avstrija povsem spodobna reprezentanca. Ton igre ji dajejo zvezdniki iz bundeslige, med katerimi najbolj izstopa Bayernov as David Alaba. »Nasprotnika spoštujemo, a bomo pozorni predvsem nase. Verjamem, da z Avstrijci lahko odigramo dobro tekmo,« se o uvodnem tekmecu ni preveč razgovoril selektor Tomaž Kavčič, ki v sodelovanju z novinarji deluje vedno bolj sproščeno.