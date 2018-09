Slovenija je z nepotrebnim porazom začela tekmovanje v novoustanovljeni ligi narodov. Proti Bolgariji je bila boljša v vseh statističnih elementih, a dva prejeta gola sta razgalila vse težave zasedbe, ki nikakor ne najde zmagovalne poti. Ponavlja se zgodba z minulih tekem, ko so igralci v napovedih pred tekmo optimistični, samozavestni, vzdušje je dobro, na tekmi pa znova odpovedo. Slovenci so podcenili moč Bolgarov, pri katerih kar 16 od 23 nogometašev igra v domači bolgarski ligi, ki so spretno kaznovali dve veliki in naivni napaki slovenske obrambe. Zadeli so iz edinih dveh strelov, ki so jih sprožili na gol nezanesljivega Vida Belca. 28-letni član Sampdorie se je igralcem po tekmi opravičil za napako ob drugem prejetem zadetku. V bran ga je vzel tudi selektor Kavčič, a v vsaki njegovi potezi je bilo očitno, da mu manjka samozavesti, ker v Genovi greje klop za rezerve. Ker je liga narodov resno tekmovanje, skozi katerega se zmagovalec skupine uvrsti v dodatne kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, mora na vsaki tekmi braniti najboljši slovenski vratar. To kljub odsotnosti Oblaka ni Belec, ampak so v boljši formi od njega Grega Sorčan iz Gorice, ki brani za mlado reprezentanco, 40-letni Jasmin Handanović iz Maribora, pa tudi Aljaž Ivačič (Olimpija), ki je precej boljši v igro z nogo, ko je pod pritiskom nasprotnika.

Dejstvo je, da ima Slovenija zgolj dva igralca umetnika s potezo več – Kevina Kampla – njegovemu ritmu bundeslige in idejam s podajami v globino soigralci niso uspeli slediti – in Miha Zajca. Vsi ostali se morajo sprijazniti s tem, da so pomožna delovna sila, katerih prva naloga je disciplinirano izpolnjevanje nalog, enostavne rešitve, ne pa da skušajo voditi igro, in zaščita soigralcev. Če že slabi italijanski sodnik Mass ni zaščitil zvezdnika Kampla, ki so ga Bolgari brcali tako brutalno, da je igrišče zapustil s krvavim gležnjem in šepajoč, bi to morali storiti soigralci in pokazati, da je tekma v Sloveniji in bi morali biti v Stožicah gospodar. Kampla so Bolgari udarjali v gleženj, s katerim je imel težave že v preteklosti. »Bolgari so v drugem polčasu šli na mojo nogo tudi, ko ni bilo igre, sodnik pa je gledal le stran in tekel naprej, zato sem bil zelo jezen,« je izpostavil Kevin Kampl.

Navijači se sprašujejo, do kdaj bosta imela Jasmin Kurtić in Rene Krhin neomejen kredit in zaupanje, da bosta v začetni enajsterici, ker tega ne vračata na igrišču. Krhin je bil ob menjavi vidno užaljen, Kurtić si je v finišu tekme vzel pravico, da izvaja proste strele, čeprav v tem elementu v slovenski ligi blesti Dervišević. Predstave reprezentantov v klubih so precej boljše kot nato v reprezentančnem dresu. Šporar je v letošnji sezoni za Slovan iz Bratislave na Slovaškem zabil 11 golov, Verbič blesti v dresu Dinama iz Kijeva, v Stožicah sta bila med najslabšimi, predvsem pa sta pokazala premalo srčnosti in nogometne inteligence. »Treba se bo dobro pogovoriti in najti vzrok,« je bilo vse, kar je na to temo povedal Tomaž Kavčič, ki je prepričan, da je bila začetna enajsterica dobra izbira.

Slovenija je s porazom proti Bolgariji izpolnila bonus spodrsljajev, če želi osvojiti prvo mesto v skupini. Na jutrišnjem gostovanju na Cipru bo tako pod dodatnim pritiskom, da osvoji tri točke. »Če nimaš zmagovalnih ambicij, je bolje, da se s športom ne ukvarjaš. Na Cipru želimo zmagati, tako kot smo tudi želeli proti Bolgariji. Na takšnih tekmah odločajo malenkosti. V Nikoziji bo prišlo do nekaterih sprememb,« je pogled v jutrišnjo tekmo usmeril Kavčič. Slovenija bo na Ciper odpotovala danes s posebnim letom, a brez poškodovanega Kampla, ki se je že vrnil v Leipzig. V Nikoziji bo tekma poraženih moštev v prvem krogu, saj je Ciper v Oslu izgubil z Norveško 0:2. Na drugi tekmi v slovenski skupini se bosta v Sofiji pomerili Bolgarija in Norveška.