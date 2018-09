Potem ko je bil neupravičeno odsoten nekaj tednov, je klub moral ukrepati in je razdrl pogodbo s Hindsom, so sporočili iz nemškega kluba. Nemški tabloidni mediji in portali sicer trdijo, da se je menda Hinds opravičil s sila nenavadnim izgovorom, češ da se ne more udeleževati treningov, ker je doma v Angliji izgubil potni list.

Hinds se je julija odpravil domov v Anglijo na krajši dopust, nato pa je vodilne v Wolfsburgu obvestil, da je izgubil potni list. »Ni skrivnost, da bi lahko zelo hitro dobil nov potni list, če bi vložil vlogo zanj,« je dogajanje v zvezi z nekdanjim članom Arsenalove mladinske akademije komentiral športni direktor Marcel Schäfer.

Hinds se je Wolfsburgu pridružil julija 2017 po podpisu triletne pogodbe. Od januarja do konca sezone je kot posojen igralec nosil dres nemškega drugoligaša Greuther Fürtha.