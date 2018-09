Po številnih razočaranjih od osvojenega naslova evropskih prvakov naprej je slovenska košarkarska reprezentanca v sredo znova prijetno presenetila. Oslabljena in pomlajena je na kolena spravila močno Hrvaško, za katero so veliko minut na parketu preživeli tudi štirje igralci iz lige NBA Dario Šarić, Bogdan Bogdanović, Ante Žižić in Ivica Zubac. Pred igralci selektorja Rada Trifunovića je danes ob 20. uri v Celju nov pripravljalni obračun z južnimi sosedi, ki bo pokazal, ali je šlo v sredo le za preblisk ali pa lahko selektor na novince resno računa tudi v prihodnje, morda celo že na prvih dveh tekmah drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Latviji (14. september) in Turčiji (17. september).

Po številnih odpovedih in dejstvu, da se bodo določeni nosilci reprezentanci pridružili šele jutri, ni bilo malo takih, ki so proti izjemno močni reprezentanci Hrvaške pričakovali polom. A zgodilo se je ravno obratno. Novinci v reprezentanci se niso niti za trenutek ustrašili nasprotnika, temveč so se mu hrabro in pogumno postavili po robu. Slovenijo je tako krasila agresivna igra v obrambi in izredno nesebična v napadu, kjer je žoga lepo krožila in so igralci iskali posameznika v najboljšem položaju za prosti met. Pri tem je prednjačil Matic Rebec, ki je končno pokazal, kako kakovostno lahko igra, če v igri ne divja in najprej misli na asistenco, šele nato pa pogleda proti obroču. S takšnim Postojnčanom bi bila Slovenija precej nevarnejša tudi na prejšnjih kvalifikacijskih tekmah, zato mu mora biti predstava v Varaždinu merilo za naprej.

Današnji obračun v Celju bo tako pokazatelj, ali lahko Rebec, Jakob Čebašek, Gregor Glas, Aljaž Bratec in Blaž Mesiček, ki so v sredo najbolj izstopali, ponovijo dobro predstavo. »Odigrati si želimo enako kot na prvi tekmi. V obrambi nas mora krasiti bojevita in agresivna igra, v napadu pa moramo biti sproščeni in si znova priigrati odprte mete. Igralci so dokazali, iz kakšnega testa so. Popolnoma so predani delu in cilju, zato si zaslužijo podporo naših navijačev,« je z odnosom in igrami zadovoljen selektor Rado Trifunović, ki se še odloča, ali naj računa tudi na Luko Vončino in Eda Murića. Vončina je prvi obračun izpustil zaradi bolečin v rami, a že normalno trenira, medtem ko se je Murić reprezentanci priključil šele v četrtek.