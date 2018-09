Takega udobja, kot ga ima slovenska košarkarska reprezentanca pred prvim oknom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, do zdaj še ni imela. Izbrana vrsta se na tekmi z Latvijo (petek, 14. septembra) in Turčijo (ponedeljek, 17. septembra) pripravlja »že« od 30. avgusta, a vse seveda ni tako lepo, kot je videti na prvi pogled. Selektor Rado Trifunović ima na voljo namreč sila okrnjeno zasedbo, saj so Luka Dončić, Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Aleksej Nikolić in Žan Mark Šiško odpovedali sodelovanje, Edo Murić, ki je v ponedeljek prekinil sodelovanje s poljskim klubom Zielona Gora in je tako postal prost igralec, se bo soigralcem pridružil v petek, Anthony Randolph, Vlatko Čančar, Luka Rupnik, Gregor Hrovat, Jurij Macura in po novem tudi Žiga Dimec pa šele v nedeljo. Na pripravljalnih tekmah proti Hrvaški, ki bosta danes ob 20. uri v Varaždinu in v soboto ob 20. uri v Celju, bo tako Trifunović lahko računal na precej neizkušeno enajsterico.

Kar štirje (Jakob Čebašek, Gregor Glas, Aljaž Bratec in Urban Durnik) so prvič del članske izbrane vrste, medtem ko večina drugih (Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Blaž Mesiček, Matic Rebec, Luka Vončina in Saša Zagorac) do zdaj vidnejše vloge v njej ni imela. Izjema je edino Gašper Vidmar, ki se vrača po artroskopiji kolena. Tekmi s Hrvaško bosta tako za vse omenjene izjemno dobrodošli, saj bodo nekateri nabirali izkušnje, drugi pa iskali pravo tekmovalno formo. Vprašanje je le, kako dostojen tekmec bo lahko tako oslabljena Slovenija proti Hrvaški, za katero bodo nastopili tudi štirje košarkarji iz lige NBA, Bojan Bogdanović (Indiana), Dario Šarić (Philadelphia), Ivica Zubac (LA Lakers) in Ante Žižić (Cleveland).

»Po šestih dneh treniranja že komaj čakamo tekmo proti Hrvaški, ki bo pravi kazalnik naše pripravljenosti. Na tekmi bo prisotnih enajst košarkarjev, saj nas je v soboto zapustil Žiga Dimec. Veselim se, da bomo na delu videli naše mlade igralce. Verjamem, da bodo pokazali, iz kakšnega testa so, in da lahko nanje računamo tudi v prihodnje,« sporoča selektor Rado Trifunović, ki sicer še upa na preboj na svetovno prvenstvo, a se hkrati že pripravlja na kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2021. »Priprave potekajo po načrtu. Mladi fantje so se hitro vklopili v moštvo. Pred tekmo proti Hrvaški nimamo posebnih rezultatskih pričakovanj. Delali bomo predvsem pri naši igri in se poskušali čim bolje uigrati pred kvalifikacijskima tekmama,« pa pravi najstarejši mož v reprezentanci Saša Zagorac.