V okviru Dnevnikovega projekta Zlata nit poteka v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom natečaj Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno ZAvzeti. Natečaj poteka letos drugič in je del skladovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. Na prvem, še pilotnem natečaju so posebna priznanja prejela podjetja KENS med malimi podjetji, JP Komunala Brežice med srednje velikimi in Petrol med velikimi podjetji.

Središče natečaja na podlagi raziskovalnih ugotovitev predstavljata odnos do starejših sodelavcev in njihovega prispevka k rasti in razvoju podjetja. V podporo podjetjem je sklad pripravil katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, pri čemer je podjetjem na voljo tudi denar za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc.

Izzivom ne morejo ubežati »V dobrem letu in pol, odkar izvajamo program ASI, opažamo, da med slovenskimi podjetji raste ozaveščenost o pomenu starejših zaposlenih in potrebah, da se vlaga v njihov razvoj. Vidimo, da podjetja temeljito razmišljajo o izzivih, ki jih imajo na področju upravljanja starejših zaposlenih, poglobijo se v posamezna področja svojega delovanja in se zato tudi veliko bolj sistematično lotevajo razvoja starejših zaposlenih, na primer z ustreznimi strategijami. Na podlagi analiz pripravljajo ustrezne individualne razvojne načrte, kje se osredotočajo na razvoj kompetenc in pridobivanje novega znanja,« pojasnjujejo na skladu. Glede na prejete napovedi izobraževanj in usposabljanj za starejše zaposlene po opažanjih sklada podjetja izvajajo iz Kataloga upravljanja starejših zaposlenih predvsem ukrepe iz vsebinskih poglavij Kadrovski razvoj, kompetence in usposabljanje ter Medgeneracijsko povezovanje in ozaveščanje. Konkretno gre predvsem za motivacijske delavnice, različne oblike medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja s področja tujih jezikov ter računalniške tečaje. »Ocenjeno je, da bo vsako leto na trgu dela 8000 manj delovno aktivnih, hkrati pa je za drugo polovico leta 2018 projekcija rasti zaposlovanja 3-odstotna. Predvidena pa je potreba po 31.200 novih delovnih mestih, s tem da se določeni delodajalci že zdaj soočajo s pomanjkanjem kadra. Enega od odgovorov na te izzive zagotovo predstavljajo starejši zaposleni,« so prepričani na skladu.

Prezrti potenciali in prednosti starejših zaposlenih »Podjetja, ki imajo izdelano dolgoročno strategijo kadrovskega razvoja, se zavedajo, da se bodo morala, če bodo želela ostati konkurenčna, prilagoditi novim razmeram. S staranjem prebivalstva se namreč zvišuje tudi starostna struktura zaposlenih. Potenciali in prednosti starejših zaposlenih pa so mnogokrat prezrti,« med drugim poudarja Irena Kuntarič Hribar, direktorica sklada. »Zlata nit je projekt, ki poudarja pomembno vlogo vseh zaposlenih pri uspehu podjetja, saj v končni fazi ni uspešnega podjetja brez zadovoljnih in motiviranih zaposlenih. In Zlata nit je to povedala na glas,« med drugim poudarja Karmen Dietner, direktorica Pokojninske družbe A, ki je partner projekta. »Zato je zelo pomembno, kakšen odnos imamo do starejših. Predvsem z zgledom je treba na vseh ravneh začeti odpravljati vedenje, ki izhaja iz negativnih stereotipov. Aktivno in pozitivno upravljanje starostne raznolikosti namreč prinaša določene ekonomske učinke za podjetja, ki segajo od boljšega ugleda in prepoznavnosti podjetja med potrošniki, lažjega kadrovanja in zadržanja najbolj talentiranih sodelavcev, manjše fluktuacije do večje kreativnosti in konkurenčnosti na novih globalnih trgih,« med drugim pravi Irena Kuntarič Hribar.

Kako bo potekal projekt Zlata nit Zbiranje prijav za Zlato nit se je torej začelo. Ključni datumi poteka projekta so: 25. avgust – uradni začetek projekta Zlata nit 2018 25. avgust–31. december 2018 – zbiranje prijav in anketiranje za izbor najboljšega zaposlovalca ter natečaj Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti 25. avgust 2018–28. februar 2019 – zbiranje prijav za natečaj Zlata praksa 3. oktober – delavnica s predstavitvijo zlate prakse Zavarovalnice Triglav 26. januar 2019 – objava abecednega seznama najboljših zaposlovalcev za leto 2018 2. februar 2019 – objava seznama 21 finalistov Zlate niti (po sedem v kategorijah malo, srednje veliko in veliko podjetje) 9. februar 2019 – predstavitev prve peterice finalistov 16. februar 2019 – predstavitev druge peterice finalistov 23. februar 2019 – predstavitev tretje peterice finalistov 2. marec 2019 – predstavitev šesterice finalistov 9. marec 2019 – predstavitve izbranih sodelujočih podjetij na natečajih SPP in Zlata praksa 16. marec 2019 – predstavitve izbranih sodelujočih podjetij na natečajih SPP in Zlata praksa 21. marec 2019 – sklepni dogodek z razglasitvijo in podelitvijo priznanj 23. marec 2019 – izid posebnega tematskega snopiča Zlata nit v tiskani izdaji Dnevnika

Prednosti projekta Zlata nit 1. Nacionalna reprezentativnost: Zlata nit je največja nacionalna verodostojna primerjava in izbor najboljših slovenskih zaposlovalcev. 2. Gradnja prepoznavnosti in ugleda dobrega zaposlovalca v širši javnosti. 3. Celovit pogled na razvoj organizacije in zaposlenih na podlagi raziskave ter spremljanje napredka po letih. 4. Merjenje kakovosti odnosa je eno od orodij za doseganje poslovne odličnosti podjetja. 5. Enostavnost in izbira načina sodelovanja: vključitev v izbor zaposlovalca leta, v natečaj Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti ali v natečaj Zlata praksa, podjetje pa ima tudi možnost lastne raziskave. 6. Dostop in izmenjava dobrih praks med vključenimi podjetji. 7. Visok medijski doseg: nosilec projekta je Dnevnik kot javni medij najširšega dosega in kot vodilni tiskani medij z eno najbolj obiskanih spletnih poddomen v dinamični rasti. 8. Vplivnost: komunikacija in promocija dobrih praks v širše okolje prek javnega medija (Dnevnik – Zaposlitve & kariera) zagotavlja široko uveljavitev njihovih nosilcev.

Vsako leto dlje do upokojitve Od zadnje pokojninske reforme, ki je začela veljati na začetku leta 2013, se upokojitvena starost in zahtevana pokojninska doba za pridobitev starostne pokojnine postopoma povišujeta oziroma daljšata vsako leto in letos smo skoraj že pri koncu prehodnega obdobja. Moški morajo za pridobitev starostne pokojnine dopolniti 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe, ženske pa 59 let in 8 mesecev starosti in enako 40 let pokojninske dobe, mogoča pa je seveda upokojitev tudi z vsaj 15 leti pokojninske dobe, vendar moramo biti v tem primeru stari 65 let. Kakšni pogoji bodo veljali leta 2030, danes težko napovemo, če upoštevamo demografske kazalnike in pogledamo druge države po EU, pa je gotovo le eno, da bodo pogoji višji, tako glede starosti kot dolžine pokojninske dobe, saj je večina evropskih držav že sprejela reforme, po katerih se bo upokojitvena starost postopoma povišala na 67 let, pokojninska doba pa podaljšala na 42 oziroma 43 let. »Zavedati se moramo zelo pozitivnega dejstva, da se v razvitem svetu še vedno podaljšuje življenjska doba in da bomo živeli vedno dlje, kar je zelo dobro za vsakega od nas, temu primerno pa moramo prilagoditi tudi naše pokojninske sisteme, da bomo lahko kakovostno preživljali vse faze našega vse daljšega življenja,« poudarja Karmen Dietner, direktorica Pokojninske družbe A.

Kaj je treba vedeti o natečaju SPP Podjetje, ki želi sodelovati v natečaju SPP – Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno ZAvzeti, mora izpolnjevati štiri pogoje: ima vsaj 15 odstotkov zaposlenih nad 45 let, izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni zaposlenih ne izkazuje bistvenih odstopanj od drugih starostnih skupin ter izkazuje uspešnost po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti.

Zakaj spoštovati starejše kolege? Pogosto pozabljamo, da imajo starejši zaposleni številne kompetence, kvalitete, znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo na mlajše. S staranjem lahko pridobijo ali izboljšajo kognitivne sposobnosti, kot so: strateško razmišljanje ter celovito dojemanje in zmožnost presojanja in tudi povečajo svoje delovne izkušnje ter strokovno znanje. Kot pozitivne lastnosti lahko izpostavimo tudi njihovo: sposobnost vztrajanja pri delu, ki zahteva visoko stopnjo točnosti, odgovornost, večjo zvestobo podjetju, redke kratkotrajne bolniške odsotnosti in podobno. Dodatno prednost starejših zaposlenih predstavljajo tudi: bogatejše življenjske izkušnje ter posledično bolj dodelana pričakovanja in želje, imajo tudi široko mrežo poslovnih poznanstev, večinoma imajo tudi manj obveznosti s svojimi, po vsej verjetnosti že odraslimi otroki ter lahko več časa posvetijo gradnji kariere in preostalim aktivnostim, povezanim z delovnim mestom. Sicer pa med posamezniki iste starosti, pri vseh generacijah, lahko obstajajo precejšnje razlike.