S promocijo najboljših praks na področju zaposlovanja želi Zlata nit vplivati na bolj dinamičen razvoj delovnih mest in prispevati k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

375 različnih podjetij je sodelovalo v dosedanjih enajstih izborih.

80.890 vprašalnikov so od leta 2007 izpolnili zaposleni , s čimer je Zlata nit največja tovrstna raziskava v jugovzhodni Evropi.

Intera, RLS merilna tehnika in A1 so bili prepoznani za najboljše zaposlovalce Zlate niti 2017. Microsoft, Halcom in Krka so bili prvi izbrani najboljši zaposlovalci v izboru Zlata nit 2007.

»Ljudje, ki jih zaposlujemo, potrebujejo posebne vrste svobodo, da lahko delujejo pri več projektih. Osvajalci novih svetov ne morejo biti programirani, imeti morajo širino – pogled naokrog. Če pri nas čakaš na delo, ga morda v bistvu nikoli ne dobiš.« (Janez Novak, direktor RLS merilna tehnika)

3,79 je povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo Zlate niti 2017, ki jo je podalo 7353 zaposlenih. Najvišja je bila v Zlati niti 2014, ko je bila 3,81, najnižja pa prvo leto izbora, torej v Zlati niti 2007. Zaposleni trditve ocenjujejo z ocenami od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).

89 podjetij je sodelovalo v Zlati niti lani. Pet podjetij sodeluje od prvega izbora. To so BDO revizija, Blažič, robni trakovi, Četrta pot, Elvez in Mimovrste.

Prvi natečaj Starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno ZAvzeti je dopolnjeval lanski izbor najboljših zaposlovalcev.

Izmenjavo izkušenj in iskanje rešitev za razvojni preboj na temelju zlatih praks je omogočila konferenca Zlata nit, na kateri so imeli udeleženci priložnost spoznati in tudi stopiti v »časovni stroj«, simulator staranja, ki pomaga bolje razumeti starejše.