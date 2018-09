Zato si velja ogledati posnetek na Youtubu, na katerem se Faye Morgan spopada z dvema velikima kačama. Da se je sicer le ena splazila v veliki kovinski žar, sta na svojem vrtu v avstralskem Brisbanu opazila Jackson Wright in njegov oče, ki pa z nevarnim plazilcem ni hotel imeti nobenega opravka. Da mu ne gre kuriti pod repom, je pomislil in se takoj spomnil na 81-letno Faye, ki živi na farmi, 20 kilometrov oddaljeni od mesta, in ki jih je nezaželenega gosta na vrtu rešila že pred dvema letoma. Babica, kot jo kličeta Wrightova, čeprav sta z njo le v posrednem sorodstvu, je nemudoma prihitela, opremljena le z majico z dolgimi rokavi, spodnjim delom trenirke in teniškimi copati, ter se lotila dela. Starejši Wright je sina pred tem poslal po kamero, da je vestno zabeležil, kako si je okretna osemdesetletnica najprej kačo ogledala, ugotovila, kje ima glavo, in jo prepoznala kot nestrupenega pitona. Ko jo je izbezala iz žara, ji nihče ni bil kaj prida v pomoč, le da sta bila Jackson in oče zelo presenečena, ko je Faye odkrila, da se je pod pokrov žara zatekel še en piton. Tudi z njim je opravila, oba sta končala v pripravljeni plastični škatli, v kateri so ju odnesli nazaj v njuno bolj naravno okolje. Babičin komentar po naporni rokoborbi z mišičastima plazilcema, ki svoj plen zadavita, je bil samo: »No, ja. Se pač ne bojim kač.« Slednje v urbanem okolju Brisbana, kjer živita Wrighta, niso redek gost. Ko sta posnetek objavila, sta povedala, da jih vsako leto na svojem vrtu med tako imenovano kačjo sezono zalotita po tri ali štiri, še nikoli pa nobene tako velike kot tokrat.