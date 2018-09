Ilija Trojanow, vileniški nagrajenec: Kakšna bo usoda odvečnih ljudi?

Pisatelj Ilija Trojanow je vzorčen nomad ali večen migrant – rodil se je v Bolgariji in ko je bil še otrok, je družina pobegnila v Nemčijo, kjer se je začel šolati. Nato so živeli v Keniji, kasneje je nekaj časa bival v indijskem Bombaju, zdaj na Dunaju. Napisal je okoli dvajset knjig, od romanov do esejev in izjemno angažiranih študij, v katerih je leta dolgo proučeval določene teme, od medkulturnih vplivov do športa ali delovanja mednarodnih organizacij za pomoč v razvoju.