Helikopter Slovenske vojske je po dvigu s Triglava spustil Aljažev stolp na heliport v Mojstrani. S tovornjakom bo nadaljeval pot v Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), kjer bodo poskrbeli za vzdrževalno-restavratorske posege, potrebne, da bo stolp lahko tudi v prihodnje kot simbol slovenstva kraljeval na najvišjem slovenskem vrhu.

Projekt Aljažev stolp - Ohranimo naš simbol bodo v ZVKDS, kjer so kot upravljavci stolpa pripravili konservatorski načrt in elaborat za njegovo ohranitev, izpeljali ob pomoči Narodnega muzeja Slovenije, Planinske zveze Slovenije in Slovenske vojske. Gre za logistično precej zahteven podvig. V minulih dneh so stolp, ki je bil pritrjen s petimi sidri, odvijačili, ga v petih točkah navezali in pripravili za transport v dolino.

Prva resna obnova stolpa

Kot je povedal vodja projekta Martin Kavčič iz Restavratorskega centra, je obnova potrebna, saj je stolp v slabem stanju in doslej še nikoli ni bil temeljito restavriran. Ker v preteklosti ni imel jasnega upravljavca, so ga ob pojavu poškodb po najboljših močeh sanirati tisti, ki so se čutili za to poklicane. Sedaj poškodbe niso več samo površinske, ampak tudi konstrukcijske.

»Volumen stolpa se krivi, zgornji obroč je precej zakrivljen. Opažati smo začeli, da popuščajo tudi kovice in da se plasti plašča razpirajo,« je pojasnil Kavčič in dodal, da stolpa ni več mogoče sanirati zgolj na terenu, temveč ga je treba temeljito obnoviti, kar pa je mogoče po današnjih konservatorskih standardnih opraviti samo v nadzorovanem okolju, kakršnega nudi restavratorska delavnica.

V delavnici bodo strokovnjaki restavrirali kovinske dele in odpravili poškodbe, v vmesnem času bodo na vrhu Triglava pripravili podlago in sidrišča za ponovno pričvrstitev stolpa, pri čemer bodo podstavku skušali vrniti prvotno podobo. Računajo, da bodo vsa dela zaključena v treh tednih in da bodo stolp do konca septembra lahko vrnili na Triglav, kar pa bo odvisno tudi od vremenskih razmer.

»Stolp bomo ponovno spravili v dobro kondicijo,« je zagotovil Kavčič, ki računa, da bo na vrhu Triglava nato lahko znova vsaj nadaljnjih sto let kljuboval ekstremnim vremenskih razmeram in vplivom obiskovalcev, med katerimi so tudi takšni, ki nimajo pravega odnosa do tega nacionalnega simbola in plezajo po njem, se nanj podpisujejo in lepijo nalepke.